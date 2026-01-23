En CNews, ¿qué importan las víctimas, mientras mantengamos a Morandini?, por Emmanuelle Dancourt, presidenta de MeTooMedia





Queridas víctimas, vuestras palabras y vuestro sufrimiento son secundarios.

Estimado juez, su veredicto viene después de los ratings.

La confianza en los medios se está debilitando y esto no es una coincidencia. Se desmorona cada vez que los principios declarados no resisten la prueba de los hechos, cada vez que exigimos responsabilidad a la sociedad y nos eximimos de cualquier coherencia moral. El asunto Jean-Marc Morandini se ha convertido en uno de esos puntos de ruptura. Ya no es necesario probar los hechos. Están establecidos, documentados y ahora juzgados definitivamente. Tras una condena en primera instancia y luego en apelación, el último baluarte se derrumbó: este miércoles 14 de enero, el Tribunal de Casación rechazó su recurso. El veredicto es irrevocable. La justicia ha hecho su trabajo.





Jean-Marc Morandini es condenado tres veces por corrupción de menores. Sin embargo, el grupo Canal+ sigue sacando al aire a un delincuente sexual todos los días. Como si nada hubiera pasado, Jean-Marc Morandini sigue ocupando un lugar central en la televisión. No se le relega discretamente fuera de campo, no se le relega a un segundo plano. Es el presentador de su propio programa diario, expuesto, pagado, consolidado como una figura mediática legítima, en una posición de poder y dominación. Mantener en el aire a un hombre condenado por delitos que involucran a menores es una decisión fuerte. Esta decisión es indefendible. Esta decisión es una quiebra moral.





El malestar es tan evidente que requiere ajustes puramente técnicos. Condenado a una pena acompañada de inscripción en el expediente de autores de delitos sexuales y a la prohibición de ejercer una profesión en contacto con menores, Jean-Marc Morandini sigue presente en las antenas y en los locales de CNews. La cadena simplemente se aseguró de que no estuviera instalado en el mismo piso que los mineros. Es decir, no ponemos en duda la presencia del condenado: arreglamos el local para cumplir formalmente la sentencia. La sanción se respeta al pie de la letra, la exposición mediática permanece intacta.









Esta contradicción revela una lógica brutal: ciertas convicciones nunca excluyen realmente cuando están en juego la notoriedad y la audiencia. Alimenta la idea de que existe una forma de impunidad simbólica para quienes ocupan posiciones de poder mediático, incluso cuando se trata de violencia sexual. En CNews, el mensaje es claro y destructivo para las víctimas. Está implícito, pero claro: sus palabras ocupan un segundo lugar después de las calificaciones, su trauma es secundario, su sufrimiento pesa menos que un punto de participación de mercado. Lo que esto dice sobre nuestra sociedad es violento: la notoriedad protege. El público es una excusa. La impunidad persiste. Este mensaje resuena trágicamente con el que la sociedad envía con demasiada frecuencia a las víctimas de violencia sexual: hablen, pero no demasiado alto. Habla, pero no demasiado tarde. Habla, pero no cuando te moleste. Habla, pero acepta que tus atacantes continúen con su carrera.





Sin embargo, el respeto a las víctimas y el principio de precaución deberían imponer una regla simple: ninguna persona condenada o al menos acusada de actos de violencia sexual debería ocupar una posición de influencia en los medios de comunicación. No por venganza, no por censura sino por seguridad, por responsabilidad, por coherencia, por decencia y por exigencias éticas. La credibilidad de los medios no se reconstruirá mediante discursos. Se reconstruirá mediante acciones. Y por el coraje de finalmente trazar líneas rojas.









Emmanuelle Dancourt es presidenta de MeTooMedia, una asociación que lucha contra la violencia sexual y sexista en los medios y la cultura.