¿Es todavía posible un debate maduro sobre la transición?





El comité mixto acaba de confirmar la eliminación de las zonas de bajas emisiones (ZFE). Esta elección política constituye un preocupante punto de inflexión. No porque las ZFE sean un sistema intocable o libre de fallas, sino porque se las abandona sin una alternativa creíble, a pesar de que responden a un problema central de salud pública.









Sin ofender a los asesinos pavlovianos de una ecología supuestamente “punitiva”, las ZFE son, de hecho, ante todo una herramienta de seguridad sanitaria. Al reducir la contaminación del aire, pretenden prevenir decenas de miles de muertes prematuras cada año, así como numerosas enfermedades cardiorrespiratorias crónicas y nuevos casos de asma en niños. Lejos de ser una herramienta contra los más vulnerables como denuncian sus oponentes, los protegen al contrario. Porque la contaminación del aire es muy injusta: afecta más fuertemente a quienes viven en grandes complejos junto a las principales vías de tráfico, a quienes no pueden permitirse el lujo de tener una segunda vivienda o irse de vacaciones.





Información falsa, invectiva permanente y manipulación.





Sin embargo, las ZFE, tal como se han implementado, plantean problemas reales para los ciudadanos que corren el riesgo de encontrarse en un callejón sin salida debido a un despliegue mal apoyado y una ayuda demasiado débil y demasiado compleja. Estos límites exigen un debate maduro para encontrar el camino que proteja tanto la salud de los franceses como la de los automovilistas modestos.





Pero ¿cómo podemos tener un debate exigente cuando está parasitado por informaciones falsas, invectivas permanentes, manipulaciones para atizar miedos e ira con fines electorales? Porque este cambio no es accidental: está en el centro de las estrategias populistas contemporáneas, que prosperan en la simplificación, la polarización y la exacerbación de las ansiedades. Sin embargo, los franceses merecen algo mejor, por parte de sus representantes, que tener su salud como rehén, que manipulaciones políticas que conduzcan al abandono puro y simple de una política con efectos sanitarios demostrados.









Sin embargo, no hay nada decidido. La Asamblea Nacional y el Senado aún deben votar definitivamente la ley. Sin embargo, más allá de las ZFI, esta ley de “simplificación” multiplica los reveses: cuestiona los objetivos de preservación de nuestras tierras naturales y agrícolas, casi un cheque en blanco para grandes proyectos de destrucción de la biodiversidad… ¿Cómo podemos imaginar que el “bloque central” valide estas medidas que deshacen lo que él mismo construyó unos años antes?





Si la ley fuera rechazada –y debemos esperar que los parlamentarios que se preocupan por la salud de sus compatriotas voten en contra– todavía tendríamos que dar respuestas políticas serias a los problemas reales que plantean estas zonas: apoyo financiero comprensible, alternativas de movilidad disponibles, calendarios realistas, justicia territorial.





Fragilidad de la acción pública ante los desafíos de largo plazo





Más allá del destino de las ZFI, este episodio deja un sabor amargo respecto de nuestra capacidad colectiva para completar con éxito la transición ecológica. Limitar los impactos del cambio climático y protegernos de él, reducir de forma sostenible la contaminación del aire, del agua o del suelo que amenaza nuestra salud, preservar los espacios naturales para recargar las pilas: la transición ecológica no es una moda pasajera de los amantes de la naturaleza, sino la garantía de las condiciones de vida de los franceses a largo plazo. Garantizar esta seguridad requerirá necesariamente políticas públicas que cuestionen ciertos estilos de vida y ciertas organizaciones económicas.





No habrá transformación sin elección, ni elección sin debate. Estos debates deben seguir siendo informados, pacíficos y responsables. La transición ecológica no puede realizarse mediante simplismos, informaciones falsas, renuncias sucesivas o cambios de rumbo según las modas del momento. Por el contrario, requiere estabilidad, claridad y capacidad para mantener el rumbo, corrigiendo al mismo tiempo lo que es necesario corregir.





Este desafortunado episodio revela así una fragilidad más amplia de la acción pública frente a los desafíos de largo plazo. Por tanto, queda implícita una pregunta: en las condiciones actuales del debate público, ¿es todavía posible liderar una transición ecológica que proteja verdaderamente a los franceses, sin ceder al miedo ni a la tranquilidad? ¿Tendrán los parlamentarios el coraje de no ceder ante las sirenas de los simplismos y volver a sentarse a la mesa para encontrar soluciones reales que concilien la protección de la salud, la justicia social y la transformación de prácticas?





Marina Braudex asesora de Elisabeth Borne, es socia fundadora de la consultora Alameda y experta en temas ambientales y políticas públicas asociadas. En 2025 publicó “¿Quién podría haber predicho? Lecciones de diez años de políticas ecológicas desde los acuerdos de París”, publicado por Les Petits Matins.