Acuerdo de paz en Gaza: lo que sabemos sobre la liberación de los rehenes israelíes prevista “a primera hora de la mañana del lunes”

Publicado el 12 de octubre de 2025 a las 16:38 horas,

actualizado el 13 de octubre de 2025 a las 7:42 a. m. Lectura: 5 min.







Israel aguardaba con emoción este domingo 12 de octubre el regreso de los rehenes retenidos en Gaza, previsto para la madrugada del lunes, poco antes de una visita exprés del presidente estadounidense al país, seguida en Egipto de una cumbre internacional por la paz.





El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que su país estaba preparado para recibir ” inmediatamente “ todos los rehenes retenidos en territorio palestino, dos días después de que el viernes entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás.





Se espera la liberación de los rehenes de Gaza “temprano el lunes por la mañana”anunció el gobierno israelí. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, había declarado poco antes que los rehenes podrían ser liberados en “en cualquier momento”.





• ¿Qué exige Hamás?













“Hamás y las facciones (Palestino) Hemos completado los preparativos para (la liberación) de todos los prisioneros vivos y de varios cadáveres que han sido encontrados”.añadió esta fuente, cuyos comentarios fueron confirmados por otra fuente cercana al movimiento y a las negociaciones.





• ¿Cómo debería realizarse el intercambio?





El primer paso del plan presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra, el regreso a Israel de los 48 rehenes (se cree que 20 siguen vivos), debe ir acompañado de la liberación por parte de Israel de 250 detenidos por razones de seguridad, incluidos muchos condenados por mortíferos ataques antiisraelíes, y de 1.700 palestinos detenidos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.





Casi todos ellos fueron secuestrados durante el sangriento ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza. Hamás dijo que estaba dispuesto a liberarlos el lunes.





Sin embargo, un portavoz del Primer Ministro israelí dijo el domingo que Israel sólo liberaría a los detenidos palestinos después de confirmar que todos los rehenes habían sido devueltos.





“Prisioneros palestinos (cuya liberación está prevista en el intercambio) “Será liberado una vez que Israel tenga la confirmación de que todos nuestros rehenes programados para ser liberados mañana han cruzado la frontera hacia Israel”.dijo Shosh Bedrosian.





“Una vez obtenida esta confirmación, creemos que los prisioneros ya estarán en los autobuses, pero en cuanto tengamos confirmación de que han entrado en territorio israelí, estos autobuses partirán y comenzarán su viaje”aseguró.





Las autoridades israelíes esperan que comience la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza durante más de dos años “temprano el lunes por la mañana”.









Durante la última tregua, la confirmación de la identidad de los rehenes muertos sólo se obtuvo tras una autopsia realizada en el Instituto Forense de Israel (Abu Kabir).





• ¿Qué logística para los rehenes?





“Esperamos que los 20 rehenes que aún están vivos sean liberados al mismo tiempo y entregados a la Cruz Roja y luego transportados en seis a ocho vehículos”detalló el portavoz.





Luego serán tomados “en zonas de Gaza controladas por Israel”cuyo ejército dice haberse retirado el viernes a las líneas acordadas dentro del territorio, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el viernes a las 09H00 GMT (11H00 en París).





Luego, los rehenes serán trasladados a la base de Reim, en el sur de Israel, donde se reunirán con sus familias antes de ser transportados a “uno de los tres hospitales principales”explicó Shosh Bedrosian. En detalle, diez rehenes serán enviados a hospitales del centro del país, a Sheba (Ramat Gan), cinco a Beilinson (Petah Tikva) y cinco a Ichilov (Tel Aviv).





Respecto a los restos de rehenes, Shosh Bedrosian aclaró que un “El organismo internacional acordado como parte de este plan ayudará a localizar a los rehenes. (muerto) si no los encuentran y los liberan mañana”.





Paralelamente a la retirada ya iniciada del ejército israelí, el plan estadounidense prevé en una fase posterior que Hamás sería excluido del futuro gobierno de la Franja de Gaza y que su arsenal sería destruido.





Una fuente dentro del movimiento islamista palestino dijo el domingo que Hamás había renunciado a cualquier papel en un futuro gobierno en Gaza, donde asumió el poder en 2007.





• ¿Qué agenda este lunes?





Hasta el sábado, los hospitales israelíes que habían atendido a rehenes durante liberaciones anteriores se preparaban para varios escenarios. La administración penitenciaria israelí, por su parte, dijo que había trasladado a prisioneros palestinos a dos cárceles específicas con miras a su liberación.





“El acuerdo no es sencillo pero es un momento histórico”comentó el presidente israelí, Isaac Herzog, presente este domingo en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.





“Los milagros existen, los rehenes vuelven a casa”declaró el sábado el enviado estadounidense Steve Witkoff en esta misma plaza, convertida en el centro neurálgico de la movilización para obtener la liberación de los rehenes.





Entre la multitud, muchos israelíes mostraron su gratitud a la administración estadounidense, ya que Donald Trump se espera el lunes a las 09H20 (08H20, hora de París) para pasar unas horas en Israel, por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca.





Tras un intercambio con Benyamin Netanyahu, Donald Trump hablará ante el Parlamento y se reunirá con familiares de rehenes.









Partirá hacia Sharm el-Sheikh, Egipto, a las 13.00 horas. (10:00 GMT), para copresidir con su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sissi, un “cumbre por la paz” en Gaza, en presencia de líderes de más de 20 países y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.





Ningún funcionario israelí estará presente en la cumbre, una de las cuestiones en juego será la futura gobernanza de la Franja de Gaza, asolada por la guerra. Hamás tampoco estará presente.





• ¿Qué mejoras para los habitantes de Gaza?









Los camiones cargados con ayuda entraron por el punto fronterizo de Kerem Shalom en el sur de Israel, mientras que los camiones de ayuda esperaban desde primera hora de la mañana en Rafah, el punto fronterizo vecino en la frontera entre Gaza y Egipto.





Algunas cargas ya han sido saqueadas, según varios testimonios de vecinos.





















Amjad Shawa, director de la red de ONG palestinas PNGO, cree que todavía falta mucho ” detalles “ para implementar este aspecto del plan.