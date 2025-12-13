



La Asamblea Nacional aprobó el martes 9 de diciembre el presupuesto de la Seguridad Social, que contiene la suspensión de la emblemática reforma de las pensiones, por 247 votos contra 234. Tras una última aprobación en el Senado, el viernes, deberá regresar por última vez al Hemiciclo para ser adoptado definitivamente. Detalles de la votación, reacciones, calendario… “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Detalles de votación





El resultado de la votación fue particularmente incierto debido a la negativa manifestada por Les Républicains (LR) y Horizons a apoyar el texto, aunque sean miembros del bando gubernamental. Al final, la mayoría de los diputados de LR se abstuvieron (28). Algunos incluso votaron a favor (18), desafiando las instrucciones del líder de su partido, Bruno Retailleau. Tres votaron en contra. En el bando de Edouard Philippe, 25 se abstuvieron – a petición del ex primer ministro – y nueve votaron a favor. El resto de la base común apoyó el presupuesto sin dudarlo: los 91 diputados del Renacimiento y los 36 representantes electos del MoDem votaron a favor.





Leer también





El proyecto de presupuesto también recibió el apoyo casi unánime del Partido Socialista (PS), un escenario que durante mucho tiempo se consideró improbable para un grupo de oposición, pero que fue posible gracias a las concesiones otorgadas. “Asumimos que, mediante la negociación, la búsqueda de un compromiso en un equilibrio de poder, a veces duro, siempre exigente, hemos limpiado el museo de los horrores”declaró desde el podio el líder de los diputados del PS, Boris Vallaud. Votaron a favor sesenta y tres diputados del PS y sólo seis se abstuvieron. Los independientes del grupo Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios también apoyaron principalmente el presupuesto (20 a favor, dos abstenciones), al igual que los diputados no inscritos (seis a favor, dos en contra, una abstención).









El gobierno también ha intensificado sus esfuerzos en los últimos días para obtener el indulto de los ecologistas, que finalmente anunciaron que se abstendrían poco antes de la votación. Veintiséis de ellos siguieron las instrucciones de votación, nueve votaron en contra y tres votaron a favor. No hay suspenso sobre la posición electoral de la Agrupación Nacional (RN), su micro aliado la Unión de Derechos por la República y La Francia Insumisa: todos los cargos electos de estos grupos votaron en contra del presupuesto. El grupo de comunistas y representantes electos de ultramar también votó principalmente en contra (diez en contra, cinco abstenciones, uno a favor).





• Sébastien Lecornu acoge con satisfacción una “mayoría de responsabilidad”





El Primer Ministro, Sébastien Lecornu, acogió con satisfacción la aprobación, el martes, del presupuesto de la Seguridad Social en nueva lectura en la Asamblea Nacional. “tras un debate exigente, sin 49,3” y gracias a un “mayoría de responsabilidad”OMS “demuestra que el compromiso no es un eslogan”. El Primer Ministro también deseó, “a partir de mañana”, “trabajar para la adopción de un presupuesto para el Estado”. “Será difícil”dijo el martes en un mensaje en la red social









• Olivier Faure evoca la victoria “del propio Parlamento”





“Esta victoria es, ante todo, la del propio Parlamento”comentó el primer secretario del PS, Olivier Faure. “Queríamos ser útiles a los franceses y creo que no traicionamos a nadie”añadió Olivier Fauré. Por su parte, La France insoumise acusa a los socialistas de haber “alianza cambiada” Para “aliado con macronie”votando a favor del texto. El diputado de Sena y Marne invitó al gobierno a adoptar “el mismo enfoque”si quiere aprobar su presupuesto estatal.









• Para Gabriel Attal, el Parlamento hizo “justo su trabajo”





Invitado a “20 Horas” de France 2, Gabriel Attal declaró que, en caso de mayoría absoluta, habría “deseaba un presupuesto en el que hubiera más ahorro y más valor para los trabajadores franceses”. Antes de justificar su apoyo al texto actual: “¿Eso justifica tirar todo por la borda considerando que sería mejor si el país no tuviera presupuesto? No lo creo. »





“Lo que hizo el Parlamento esta tarde es simplemente su trabajoestimó también, cuando le preguntaron sobre el “método Lecornu”. Considerarlo una hazaña histórica dice mucho de la profunda crisis de nuestras instituciones. » el llamo por “modelo de cambio” Para “salgan de esta tiranía” actual, lo que dicta que “La mayoría debe prevalecer sobre la oposición, el Estado sobre las autoridades locales y los interlocutores sociales”.









• Bruno Retailleau “persiste en decir que no es un buen presupuesto”





El jefe de LR, Bruno Retailleau, denunció el martes “Un presupuesto que no es bueno para Francia” y quien no responde “creencias” desde la derecha. “Insisto en decir que este no es un buen presupuesto para Francia”declaró a la prensa a su llegada a la comida de Navidad de la federación del partido en Yvelines. “Estas no son nuestras convicciones ni nuestras propuestas”añadió.









• Jordan Bardella se acerca a los votantes de derecha





El presidente de la RN, Jordan Bardella, denunció el “castigo e impuestos”votó “gracias a la alianza de socialistas y macronistas” Y “gracias al amable apoyo (…) Diputados de LR ». Esta votación es sobre todo una oportunidad para que Jordan Bardella envíe un nuevo mensaje a favor de la unión de las derechas: “Extendemos nuestra mano a todos los votantes de derecha que rechazan este compromiso: otro camino es posible, uno que conduzca a la unión de nuestras fuerzas para la recuperación de Francia. »





• ¿Cuáles son los próximos pasos?





Después de la votación del martes sobre el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social en la Asamblea Nacional, el maratón presupuestario está lejos de terminar para el gobierno. Este último tiene por delante nuevos pasos de alto riesgo en el Parlamento antes del 31 de diciembre.





Leer también





Si el Primer Ministro, Sébastien Lecornu, puede presumir de una primera victoria importante con este voto favorable al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS), la partida aún no está ganada. En realidad, se trataba sólo de una “nueva lectura”, es decir, de un segundo paso ante los diputados. El texto debe ahora volver al Senado, que lo examinará el miércoles en comisión y el viernes en el hemiciclo. El PLFSS volverá finalmente para una “lectura final” en el Palacio Borbón, en una fecha aún incierta. Los diputados tendrán entonces la última palabra.





Aún persiste la incertidumbre sobre la actitud de los senadores: normalmente en esta situación prefieren rechazar el texto de plano para dejar constancia de su desacuerdo. Pero varios directivos de la cámara alta han planteado, en las últimas horas, la hipótesis de un examen adecuado con nuevas modificaciones. Durante su última lectura, la Asamblea Nacional aún podrá retomar algunas enmiendas votadas en el Senado: por lo tanto, el texto final aún podría modificarse ligeramente. Pase lo que pase, el jefe de Gobierno contendrá la respiración hasta la votación final del PLFSS en la Asamblea Nacional, que también promete ser reñida.