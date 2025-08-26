El embajador estadounidense en Francia convocó después de criticar la ausencia de Macron de acción suficiente “contra el antisemitismo

Publicado el 25 de agosto de 2025 a las 8:14 a.m.

Actualizado el 25 de agosto de 2025 a las 10:46 a.m. Lectura: 2 min.







El embajador estadounidense en Francia Charles Kushner será convocado este lunes 25 de agosto al Ministerio de Asuntos Exteriores después de las críticas que provocaron la ira de París sobre “La ausencia de acción suficiente” Presidente Emmanuel Macron contra el antisemitismo.













Acusaciones “Inaceptable”según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que “Refuta firmemente” :: “Van en contra del derecho internacional, en particular el deber de no interferir en los asuntos internos de los estados (…). Tampoco están a la altura del vínculo transatlántico entre Francia y los Estados Unidos y la confianza que debe ser el resultado entre los aliados”. Dijo “El embajador de Kushner será convocado al Quai d’Orsay este lunes 25 de agosto”una medida extremadamente rara entre los aliados.





Una reanudación del argumento de Netanyahu





Las críticas al diplomático estadounidense, que recientemente asumió el cargo en París, tienen lugar unos días después de una carga violenta de Benyamin Netanyahu contra el presidente francés a quien acusa “Alimentar el fuego antisemita” pidiendo el reconocimiento internacional del estado de Palestina. Un análisis “Incorrecto, abyecto y (que) no permanecerán sin respuesta”ya había respondido la presidencia francesa.









En su carta, fechada el lunes 25 de agosto, el embajador estadounidense toma el argumento de Benyamin Netanyahu.





“Las declaraciones que vilipendian a Israel y los gestos en reconocimiento de un estado palestino fomentan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro a Judeity en Francia”cree que Charles Kushner, padre del hijo de Donald Trump, Jared Kushner. “Hoy, ya no es posible postergar: el anti -zionismo es antisemitismo, punto”él cree.





Según el embajador, “No hay día en Francia sin que los judíos fueran atacados en las calles, las sinagogas y las escuelas degradadas, y las empresas que pertenecen a judíos destrozados. El ministerio del interior de su propio gobierno señala que las escuelas han sido atacadas por daños antisemíticos”.





Francia en el camino del reconocimiento del estado de Palestina





Los actos antisemitas han aumentado claramente en Francia desde el 7 de octubre de 2023, la fecha de los ataques sin precedentes de Hamas contra Israel y el comienzo de la guerra en Gaza. El contexto es particularmente delicado ya que en Francia vive en Francia la comunidad judía más grande de Europa occidental, con alrededor de 500,000 personas, al mismo tiempo que una comunidad árabe-musulmana muy importante, muy sensible al destino de los palestinos en Gaza.





El fin de semana estuvo marcado por el cargo por “Discriminación basada en el origen, el origen étnico o la nacionalidad” del gerente de un parque de ocio en el sur de Francia que se había negado a un grupo de 150 jóvenes israelíes. Invocó razones de ” seguridad “según la fiscalía.









El representante de los Estados Unidos en Francia también indigna que “Casi la mitad de los jóvenes franceses dicen que ha oído hablar de la Shoah”.





Elogiar las acciones del presidente Trump en esta área y la capacidad de “Luchar contra el antisemitismo, siempre y cuando nuestros líderes tengan la voluntad de actuar”el embajador estadounidense en Francia insta al presidente francés “Actuar con resolución”.





“El surgimiento de los actos antisemitas en Francia desde el 7 de octubre de 2023 es una realidad que deploramos y en la que las autoridades francesas muestran la movilización total, ya que estos actos son intolerables”reaccionó la diplomacia francesa.





A finales de julio, Emmanuel Macron anunció que Francia reconocería al estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU en septiembre. En el proceso, más de una docena de países occidentales, incluido Canadá, así como Australia, han pedido a otros países del mundo que hagan lo mismo.