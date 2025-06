Tiempo de lectura: 4 min.

Resumen

El “cónclave” de los socios sociales en las pensiones debe terminar este martes por la noche en una última reunión. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de las últimas discusiones, entre la edad inicial que no se movería y las contrapartes sobre la arduaidad.





¿Acuerdo o puestos irreconciliables? Enfensizado por François Bayrou a principios de año, el “cónclave” de los socios sociales en las pensiones debe finalizar este martes 17 de junio en la noche en una última reunión.









El desafío del “cónclave” es el tamaño: encontrar un terreno común para hacer que la reforma de las pensiones de Elisabeth naciera de 2023 menos impopular, con la edad de jubilación legal de 62 a 64 años. Y reequilibrar el sistema de pensiones que, sin contramedidas, se hundiría en un déficit encriptado en 6.6 mil millones de euros en 2030, según la proyección del Consejo de Orientación de Pensiones (COR).





Para el Primer Ministro, que había lanzado este nuevo formato de discusión después de un compromiso establecido con los socialistas para evitar una censura del gobierno, es un momento de verdad. François Bayrou luego se comprometió a presentar un posible acuerdo de los socios sociales ante el Parlamento. Pero antes de llegar allí, el “cónclave” debería dar a luz a conclusiones comunes. Es de “50/50”estimó el jefe de la CFDT Marylise Léon y el presidente de Medef Patrick Martin, en la prensa el domingo.





Inmovilidad en la era inicial, solo casi certeza





Incluso si no hubiera sido un gran misterio desde el principio, el Medef ha ratificado desde el martes pasado que no avanzaría en la era de la partida a los 64 años. Sin querer decirlo muy claramente, los sindicatos tomaron nota de esta situación. No renunciarán a reclamar la declaración a 62 años, pero aceptarán firmar un acuerdo si la edad inicial se redujo para ciertas categorías de personas.





“Solo podemos salir de eso si decimos que no hemos acordado los 64 años, pero aún avanzamos en ciertos sujetos donde había injusticias”un líder sindical bajo condición de anonimato dijo a AFP.









Carrera de mujeres y arduoidad, dos puntos de tensión





Por el resto, todo es posible. Todo dependerá del hecho de que los empleadores caerán en términos de carrera de mujeres, ardua o aumento de la suscripción.





Medef sugiere “Permita que las mujeres que han adquirido cuartos adicionales vinculados a la maternidad se benefician de una mejora en su nivel de pensión modificando el cálculo del salario anual promedio”, “Ya no está en los mejores 25 años, sino de 23 o 24 años, lo que mejorará mecánicamente su nivel de pensión”. Si no fuera por “Financiar el costo adicional, el recargo de los padres de 63, establecido por la reforma transmitida, se eliminaría”.





Con el desbordamiento, algunas madres pueden, a los 63 años, ver su pensión aumentada a una tasa de 1.25 % por trimestre contribuido, un máximo del 5 %. Los sindicatos han puesto sobre la mesa, en particular, el CFE-CGC que, por el contrario, propone extenderse a 62 años el recargo que el Medef quiere eliminar.





Proponer una jubilación anticipada a las personas que trabajan en condiciones dolorosas o comunes podría ser una ruta de compromiso. Medef propuso que las personas en discapacidad o incapacidad permanente pueden pasar a los 61 o 60 años, ya que el caso puede ser (62 años hoy).





Pero el “La cuenta no está allí en el empleado”Corte a Christelle Thieffinne al final de la semana para el CFE-CGC: hay en las propuestas de empleadores a “Ángulo sanguíneo”que de las personas usadas a los 60 años pero no reconocidas como inválidas, según ella. El CFDT defiende el pico y clava una propuesta para extender las salidas tempranas vinculadas a la cuenta de prevención profesional (C2P). En particular, ella propone que esto pueda preocupar a las personas expuestas a “Controladores de carga manual”posturas dolorosas y vibraciones mecánicas.









En el desgaste profesional, el CFDT quiere que la cuenta de prevención profesional (C2P) sea revisada y corregida para permitir integrar los criterios para manejar cargas pesadas, posturas dolorosas o vibraciones mecánicas. Para que los empleados en cuestión puedan caer un poco antes.





“La pelota está en el campamento” de los empleadores





Si las organizaciones de empleadores “Desea un acuerdo, toman nuestra propuesta (…) de lo contrario no habrá acuerdo con el CFDT, es claro y claro”Hammered Marylise Léon el martes el martes de RTL, señalando que “La pelota está en el campamento” Especialmente Medef “Desde que el CPME ha hecho aperturas”.





La confederación de pequeñas y medianas empresas propuso la creación de “Puntos de desgaste” para la gente “Que debe transportar cargas pesadas, sufrir posturas dolorosas o vibraciones mecánicas” apertura “Derecho a la capacitación, ayuda para volver a capacitar”.









Y todavía hay una ceguera importante: ¿qué pasa con el financiamiento del sistema de pensiones? “Medef y CPME no quieren participar en el esfuerzo financiero”Grince Pascale Coton para el CFTC: Las organizaciones de los empleadores se niegan a aumentar las contribuciones de los empleados o los empleadores. Para las fuentes de financiación, los sindicatos no rechazan la idea de que los jubilados se pueden usar. Los escenarios planificados giran en torno a una sub-indexación de pensiones en la inflación, AS ya es el caso de las pensiones adicionales de Agirc-Arco, o un aumento en los niveles de CSG que probablemente salgan jubilados modestos.





Humo blanco esta noche?





El primer ministro dijo el lunes, listo para otorgar “Unos días más”más allá de la fecha límite el martes, en los cinco participantes aún presentes-CFDT, CFTC, CFE-CGC en el lado de la Unión, Medef y CPME. Pero “No necesitamos más tiempo”, “Tiene que terminar esta noche”suplicó en RTL este martes por la mañana, el número uno de la CFDT Marylise Léon. Según ella, “La pelota está en el campamento de las organizaciones de empleadores”especialmente sobre el tema de la ardua en la que hay “Bloqueo”.









François Bayrou obviamente tomó a los participantes en breve al lanzar una propuesta de último minuto: Grant A ” principal “ a empleados superiores. En RTL, dijo Marylise Léon “Escéptico”señalando que “Sucede un poco tarde”eso “No está encriptado”y agregando no ser “Seguro que este es el problema de la dieta de pensiones de hecho”. Para el presidente del CPME, Amir Reza-Tofighi, “Este no es el tema”. Esta bonificación “No permitirá un acuerdo con los sindicatos”juzgó en RMC.





“Está completamente al lado del tema”decidió Sophie Binet (CGT) sobre FranceInfo, señalando que en general, en general, “La estrategia de los empleadores es admitir algunas migajas para grabar en mármol 64 años”.









Como recordatorio, la consulta, comenzó el 27 de febrero, fue llegar a sus conclusiones el 28 de mayo. Y el proceso ya ha experimentado su parte de puertas que golpean, con las salidas de la primera reunión y luego del CGT y el U2P (órgano de los artesanos en el lado del empleador) a mediados de marzo.