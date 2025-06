Una reunión sobre paz y la solución a dos estados atacados por el ataque de Israel en Irán

Por

Viernes 13 de junio, solo unas horas después de que las primeras huelgas del estado hebreo en el territorio de la República Islámica, los miembros de las sociedades civiles israelíes y palestinas se reunieron en París.





La reunión entre unos 300 miembros de las sociedades civiles israelíes y palestinas no podría haber caído en el peor tiempo. Organizado bajo los auspicios del Foro de Paz de París, una asociación que trabaja en el diálogo internacional, el evento del viernes 13 de junio tenía la intención de preparar la conferencia para la solución a dos estados, programados para las Naciones Unidas en Nueva York del martes 17 de junio al viernes 20 de junio y co -trabajo por Francia y Arabia Saudita, mediante la emisión de recomendaciones de los actores que actúan todos los días. Pero el día se puso patas arriba por los ataques lanzados por el estado hebreo en el territorio iraní en la noche anterior, muchos participantes israelíes y palestinos también se preocupan si iban a ir a casa cuando el espacio aéreo israelí acababa de estar cerrado. Irónicamente, la reunión se celebró en las instalaciones del Consejo Económico, Social y Ambiental (EESC), a pocos metros de la Embajada de la República Islámica, en el 16ºmi Distrito de París.









Emmanuel Macron tuvo que intervenir al final de este foro, pero su intervención fue cancelada. El presidente francés todavía ha visto sus ambiciones como un “pacificador” alejarse un poco más al anunciar el aplazamiento de la sine die de la conferencia de la ONU. “Por razones logísticas y de seguridad, en la medida en que los líderes de la autoridad palestina no pueden unirse a las Naciones Unidas “Explicó durante una sesión informativa de prensa en Elysée el viernes por la noche, después del cierre de la conferencia, los participantes y periodistas fueron invitados a la presidencia para continuar las discusiones. Pero. “Tendrá lugar lo antes posible”, aseguró el jefe de estado, que recordó su “Determinación de reconocer el estado de Palestina”.





Un espacio de expresión para la sociedad civil





Este viernes, se conocen los rostros de los invitados en el EESC: Ehud Olmert, ex primer ministro israelí (2006-2009), Nasser al-Qidwa, ex ministro de asuntos extranjeros de los asuntos extranjeros de la autoridad palestina y sobrina de Yasser Aafat, como muchos funcionarios asociativos como Alon-Lee Green, uno de los fundadores de la posición de pie junta. Porque, recordó Thierry Beaudet, presidente de la EESC, como introducción a la conferencia, “La paz no es solo el negocio de los estados sino también la responsabilidad de las sociedades en general”.









Una reunión más preciosa como los espacios de diálogo son raros de hablar de paz entre los israelíes y los palestinos. “Este tipo de iniciativa es inimaginable en Israel”dijo Nitzan Horowitz, ex ministro de salud del estado hebreo. Entre los participantes, la atmósfera es bastante cordial. Aquellos que hablan de coexistencia pacífica, dentro de las sociedades civiles israelíes y palestinas están comenzando a conocerse bien. “Estos han sido los mismos actores durante quince añosseñala a un periodista. Todos son amigos. »»





Algunos invitados también han asumido riesgos para llegar tan lejos, especialmente en el lado palestino. Muchos de ellos, al publicar su apoyo a la solución de dos estados, están acusados ​​de ser “normalizar” (en el sentido de estandarización de las relaciones con Israel) por parte de la población palestina.





“Tenemos que detener la guerra”





Las discusiones entre los participantes a veces parecían estar lejos de la realidad, especialmente para Tahani Abu Daqqa, ex ministro de cultura y deportes de la Autoridad Palestina y actualmente refugiado en Egipto. “No vine aquí para hablar sobre la solución de dos estados, sino para decir que tenemos que detener la guerra”ella golpeó bajo aplausos, mientras que la tira de Gaza, bombardeada y asediada por el ejército del estado hebreo, es devastada después de más de veinte meses de conflicto.





La solución a dos estados israelíes y palestinos que viven en paz uno al lado del otro todavía era aclamada por la mayoría de los actores en la reunión, idealistas o pragmáticos, que no ven una alternativa. “Incluso si ha fallado dos, tres o treinta veces, tenemos que perseguir este objetivo”notablemente, declaró a Daniel Shek, ex embajador de Israel a Francia.









A finales del día del viernes, la “Llamada de París para la solución de dos estados” se entregó oficialmente a los líderes franceses y sauditas. “Formamos una coalición improbable”dijo los participantes que vinieron a ambos lados de la “línea verde”, instando al final del conflicto y el reconocimiento de un estado palestino junto con el estado de Israel.





Si Emmanuel Macron dijo que quería “Dar seguimiento” A esta llamada, la confrontación entre Irán e Israel corre el riesgo de pasar el conflicto en la Franja de Gaza en el fondo.