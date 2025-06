La PS que enfrenta el dilema de la censura

Por

Rémy dodet Publicado en



15 de junio de 2025



16 de junio de 2025

Tiempo de lectura: 3 min.

Si bien los socios sociales reunidos en Cónclave deben llegar a sus conclusiones sobre la reforma de las pensiones esta semana, los socialistas parecen dudar en el procedimiento a seguir.





¿Es una figura impuesta unos días antes del final del cónclave en las pensiones o el letrero antes del corredor de que el final está cerca de François Bayrou? Desde su reelección a la cabeza del Partido Socialista, el fin de semana pasado, el primer secretario Olivier Faure ha decidido construir su juego en un momento en que los socios sociales se reunieron en Cónclave durante tres meses deben devolver sus conclusiones este 17 de junio. “Bayrou debe entender que no somos su seguro de vida”, Exclamó de Nancy al margen del Congreso del Partido 81ᵉ a la rosa. “Prometió una ley en el Parlamento. Si habla, censuraremos. Si nos dice:” Estoy muy feliz “, no cambiamos nada, también censura.»









¿Simple como hola? Para escuchar bien a los socialistas, reunidos este fin de semana durante la última etapa de su Congreso, la ecuación parece un poco más compleja de lo que el jefe del partido no significa. Este invierno, cuando, a cambio de su no censura en el presupuesto, habían obtenido de François Bayrou este cónclave y la promesa de una ley en el Parlamento, habían mostrado su unidad, todos felices, en buenos socialdemócratas, para finalmente ver a las parejas sociales mirar la reforma de Boundar. ¿Y ahora? Cuando tiempo de dinero Los socialistas parecen dudar en el procedimiento a seguir.









Las preguntas aún no tienen respuesta. ¿El primero dominará a los demás: los sindicatos y los empleadores encontrarán un acuerdo? Sin acuerdo, el inquilino de Matignon ya ha explicado que la reforma límite se aplicaría a medida que se votó. En tal caso, la moción de censura socialista ya está lista. Si hay acuerdo, es más complicado. ¿Deberíamos aceptar la edad de salida legal a los 64 años a cambio de concesiones de Medef sobre arduidad o largas carreras?





Ya están emergiendo dos polos, que más o menos cubren las diferencias entre los adversarios y los partidarios de Olivier Faure. El primero ya parece inclinado a seguir a Marilyse Léon. “Si el CFDT firma, aún tiene que mirar el texto durante dos minutos …”, Lays Senator Rachid Tempal. La misma historia con el eurodiputado François Kalfon. “Si son 64 años pero hay, por ejemplo, sanciones en las empresas que no usan personas mayores, es una gran ganancia”. “Edad (a partir de) no es el alfa y el omega que debe tener en cuenta todos los parámetros, duración de la suscripción, arduaidad … “, Advance Kamel Chibli, cerca del presidente de Occitanie Carole Delga. Un hada resume: “Es la línea: lo mejor es el enemigo del bien”.





“Bayrou nos prometió una ley”





Y luego están los socialistas que no tienen la intención de comprometerse en la medición de la edad y desean un retorno al comienzo a los 62 años. Estos dicen que quieren honrar un compromiso hecho ante los votantes en lugar de centrarse en el consejo de la Unión Reformista representada por Marylise Léon. “El CFDT puede aceptar 64 años, han aceptado mucho en el pasado … Nosotros, cuando hemos decidido no censurarlo, Bayrou nos prometió una ley en el Parlamento. Nuestra idea es agregarle algo: el regreso a 62 años”, Explícito el diputado Laurent Baumel, cerca de Olivier Faure. Él y una gran parte a la izquierda siempre parecen correr después de esta esperanza: finalmente votar a la Asamblea Nacional sobre la reforma más denunciada del período de cinco años para demostrar que ella no tiene la mayoría, que ella es “Mantenido por artificios”. Solo que es difícil ver cómo el ejecutivo, que tendrá que encontrar 40 mil millones de euros por otoño, permitiría que el escenario prospere.





A principios de junio, la cuestión de la era inicial se evocó en el hemiciclo. Los comunistas aprovecharon su nicho parlamentario para votar una resolución derogando la era de la partida a los 64 años. El texto era puramente simbólico, el voto no muy atractivo. Los socialistas votaron por la unanimidad. Pero la mitad del grupo, incluido el ex presidente François Hollande, no estaba presente. Esta vez, sea cual sea el resultado del cónclave, los socialistas tendrán que decidir y ocupar un puesto. Si los empleadores y los sindicatos están de acuerdo en una edad de comenzar a los 64 años y los avances sociales, ¿Olivier Faure y los agentes de PS llegarán a depositar una moción de censura? ¿O validarán el fruto del diálogo social? En su discurso final este domingo, el primer secretario se encargó de dejar todas las puertas abiertas. Y para hacer el Medef Huer …