¿Qué es la enfermedad de la piel grumosa que lleva al sacrificio de ganado y enfurece a los agricultores?

Publicado el 17 de diciembre de 2025 a las 11:20 horas,

actualizado el 17 de diciembre de 2025 a las 4:29 p.m. Lectura: 3 min.







Una semana después de las primeras protestas en torno a una granja de Ariège, la movilización contra la gestión de la epidemia de la enfermedad de la piel grumosa (EPC) sigue aumentando este miércoles 17 de diciembre, con una nueva carretera estratégica paralizada y varias carreteras y ferrocarriles bloqueadas, a pesar de las promesas del gobierno de acelerar la vacunación.





• ¿Qué sabemos sobre la dermatosis bovina?





La enfermedad de la piel grumosa (LCD) es una enfermedad viral estrictamente animal que solo afecta al ganado vacuno, búfalos y cebúes. Otras especies animales no se ven afectadas.





El virus contagioso de la enfermedad de la piel grumosa pertenece a la familia Poxviridae, a la subfamilia Chordopoxvirinae y al género Capripoxvirus, especifica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMS). La enfermedad causa fiebre, disminución del suministro de leche, agrandamiento de los ganglios linfáticos y nódulos en la piel y las membranas mucosas. Ella ” puede causar reducción temporal en la producción de leche, esterilidad temporal o permanente en los toros, daños en la piel y, en ocasiones, la muerte. “. Conduce a “Pérdidas significativas de producción” quien puede ir “hasta la muerte de parte del ganado infectado” (alrededor del 10%), especifica el Ministerio de Agricultura, en su sitio web.









“La Convención Nacional Demócrata es terriblemente dolorosa. Los animales sufren mucho. Ya no pueden comer ni beber”describe la veterinaria Stéphanie Philizot al sitio Reporterre.net.





• ¿Cómo se transmite la enfermedad?





La piel grumosa, una enfermedad viral, sólo afecta al ganado vacuno, a los búfalos y a los cebúes y se transmite por insectos que pican (moscas o tábanos que se alimentan de la sangre del ganado). “Los insectos atracadores pueden viajar varios kilómetros y propagar el virus picando al ganado”indica el Ministerio de Agricultura.





• ¿Representa un peligro para los humanos?





No. No es transmisible a los humanos. ni por contacto con ganado infectado, ni por el consumo de productos de ganado contaminado, ni por picaduras de insectos vectores”asegura el Ministerio de Agricultura.





• ¿Cuál es el impacto para los agricultores?





Las tasas de mortalidad del DNC son generalmente bajas (del 1 al 5%), pero en el marco de la ley de salud animal, que rige la acción sanitaria de los criadores europeos desde 2021, la enfermedad está clasificada como enfermedad. “erradicación inmediata”. La detección de un solo animal infectado basta para provocar el sacrificio de todo el rebaño afectado. Además, se prohíben los movimientos de animales en una zona reglamentada de 50 kilómetros alrededor de las fuentes de contaminación y los animales susceptibles son vacunados sistemáticamente en esa misma zona para limitar la propagación de la enfermedad.





Por lo tanto, los criadores pueden sufrir importantes pérdidas económicas debido al DNC y la “despoblación” de los rebaños.





• ¿Dónde está presente la enfermedad?





Históricamente, la enfermedad de la piel grumosa está presente en el África subsahariana y Asia. Se ha detectado desde 2023 en el norte de África y se observó en los Balcanes, así como en Grecia y Bulgaria a finales de la década de 2010, donde fue erradicada. gracias a una campaña de vacunación »especifica el sitio web del Ministerio de Agricultura.





El 29 de junio se detectaron casos de DNC en Francia, en Saboya, lo que provocó el sacrificio del ganado afectado y la erradicación de la enfermedad en este sector. Posteriormente se detectaron focos en octubre en los Pirineos Orientales y luego en diciembre en Ariège, Altos Pirineos, Alto Garona y Aude. Entre el 29 de junio y el 14 de diciembre de 2025, también se detectaron algunos casos en Ain, Ródano y Jura.





• ¿Qué acciones toma el Estado?





Para limitar la propagación, el Estado ha decretado la eutanasia sistemática de cualquier rebaño que contenga una vaca enferma, lo que ha provocado la ira y la protesta de los ganaderos preocupados y de una parte del mundo agrícola. Movilizaciones contra esta estrategia que tuvieron lugar marginalmente este verano en Saboya, pero especialmente en el suroeste en diciembre con una connivencia de calendario en vísperas de la firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur que debería tener lugar antes de finales de año y a la que los agricultores se oponen.









La ministra de Agricultura, Annie Genevard, sigue defendiendo, sin embargo, su estrategia sanitaria, que también consiste en limitar los movimientos del ganado y vacunarlo en las zonas infectadas, afirmando que la situación es “bajo control”.









• ¿Cuál es la posición de los sindicatos?





Desde hace varias semanas, la Confederación de Agricultores pide la extensión de la vacunación a todo el país, afirmando que las reticencias del gobierno y de la FNSEA, el principal sindicato agrícola, se deben a consideraciones comerciales. También pide que la UE deje de clasificar al Comité Nacional Demócrata en la categoría A, lo que implica el sacrificio inmediato del ganado.





La Coordinación Rural comparte estas peticiones y destaca el ejemplo de Córcega, que pudo vacunar sin tener casos porque está cerca de Cerdeña, donde la enfermedad fue detectada por primera vez en Europa Occidental, en junio.









El presidente de la FNSEA, Arnaud Rousseau, afirmó la semana pasada que la vacunación completa tardaría muchos meses “Francia bajo una campana”privándola de su estatus “no dañoso”.





Sus aliados de Jóvenes Agricultores pidieron el martes un cambio en la normativa europea “permitir la libre comercialización de animales vacunados e inmunizados”. advierten que“una vacunación masiva apresurada” tendría “consecuencias económicas extremadamente graves” y podría permitir a los países competidores hacerse con cuota de mercado.