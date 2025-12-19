El Parlamento aprueba definitivamente una ley que rehabilita a las mujeres condenadas por aborto

Publicado el 18 de diciembre de 2025 a las 17:03 horas. Lectura: 3 min.







“Un avance histórico” Bien recibida por las asociaciones feministas: el Parlamento adoptó definitivamente, este jueves 18 de diciembre, con votación unánimemente favorable en la Asamblea Nacional, una ley para rehabilitar a las mujeres condenadas por aborto antes de la Ley del Velo de 1975.









El texto reconoce más ampliamente “que la solicitud por parte del Estado” leyes “penalizar el uso, práctica, acceso e información sobre el aborto” constituido “un ataque a la protección de la salud y la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres” o incluso “derechos de las mujeres”. Este texto conmemorativo añade que estas leyes anteriores a 1975 condujeron a “muchas muertes” y generado “sufrimiento físico y moral”.





“Un acto de justicia”





Apoyado por la ex ministra de Derechos de la Mujer, Laurence Rossignol, actualmente senadora por Val-de-Marne, el proyecto de ley socialista fue adoptado por unanimidad en el Senado en marzo, en los mismos términos y con el apoyo del Gobierno.





esta ley “es un acto de justicia hacia estas miles de vidas destrozadas por leyes injustas”declaró este jueves la ministra delegada encargada de la Igualdad de Género, Aurore Bergé, mencionando en su discurso el aborto de su madre. “Tenemos la responsabilidad de reparar pero, sobre todo, tenemos el deber de advertir”añadió, refiriéndose a los ataques actuales “por todo el mundo” contra “derechos de las mujeres”.





Los diputados celebraron la presencia en la tribuna de Claudine Monteil, una de las firmantes del Manifiesto del 343, un llamamiento impactante de 343 mujeres que revelaron en 1971 que habían abortado. El texto también contiene la creación de una comisión para reconocer el daño que sufren las mujeres que han abortado. Ella será la responsable de contribuir a la “recopilación” y al “transmisión de la memoria” mujeres obligadas a realizar abortos clandestinos y quienes las ayudaron.









Esta comisión estará integrada por profesionales de la salud, un miembro del Consejo de Estado o un magistrado del Tribunal de Casación, personas que hayan realizado investigaciones sobre estas cuestiones y otras del sector asociativo.





La compensación, el “punto ciego” del texto





Sin embargo, el texto no prevé un componente indemnizatorio para indemnizar a los afectados por esta ley. A propósito, “porque no eran sólo los amigos de las mujeres los que practicaban abortos”según Laurence Rossignol, que evoca la “madres señoras” o incluso el “proxenetas” haberlos hecho.





“Esta cuestión de la compensación sigue siendo un punto ciego en este texto”lamentó la diputada ecologista Sandra Regol, al unísono con la diputada de Insoumise Mathilde Panot. “No podemos actuar como si esta cuestión no surgiera”añadió Sandra Regol, mientras la Asamblea acababa de adoptar otro texto que incluía reparaciones para las personas condenadas en el pasado por homosexualidad.









EL ” circunstancias “ son “diferente”afirmó la ministra Aurore Bergé, ya que las mujeres afectadas por el texto “no todos han sido condenados”. La comisión creada por esta ley podrá realizar investigaciones “para identificar mejor a las víctimas” Y “quizás, en algún momento, derecho a algún tipo de reparación”añadió. Los representantes de los Republicanos y del Partido Nacional, por el contrario, celebraron esta falta de compensación financiera.





Más de 11.660 personas han sido condenadas





El examen del texto se produce 50 años después de la promulgación de la Ley del Velo que autorizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVG). Entre 1870 y esta despenalización, más de 11.660 personas fueron condenadas por haber practicado o tenido un aborto, según estimaciones oficiales.





La Fundación de Mujeres acogió una “avance histórico”permitiendo reconocer “la injusticia que sufren miles de mujeres condenadas, humilladas o encarceladas por haber ejercido lo que hoy es un derecho fundamental”. “Francia envía un mensaje claro, en Francia y a nivel internacional: nadie debería ser condenado por aborto”añade la organización.









Mientras “felicitando” de la aprobación de la ley, Elegir la causa de las mujeres, asociación cofundada por Gisèle Halimi, juzgada ” importante “ no ocultar el hecho de que el acceso al aborto en Francia no es ” satisfactorio “. “Casi el 20% de las mujeres todavía tienen que viajar a Francia para abortar”enfatizó.





Varios eurodiputados también saludaron durante los debates la adopción por parte del Parlamento Europeo, el miércoles, de un texto que insta a Bruselas a facilitar el acceso al aborto. “seguro” a todas las mujeres del continente, donde este acceso difiere significativamente de un país a otro.