“No basta con convencer al lector, tus palabras deben obsesionarlo”





Ya en 2024, durante un viaje a París, Ta-Nehisi Coates no se mostró muy optimista. Predijo la posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales porque “Para una gran parte de los estadounidenses, la democracia no es fundamental”. Hoy lo es aún menos y ya no ve qué podría impedir que su país se hunda en el totalitarismo. “No creo que nuestras instituciones estén en condiciones de oponerse a esto. Nuestros tribunales, nuestras escuelas y la mayoría de los grandes medios de comunicación están en manos de Donald Trump. Incluso Hollywood se inclina en esta dirección, y ahora los grandes estudios están siendo comprados por sus aliados. Difundirán la historia de su propia grandeza, de cómo los homosexuales, las personas trans, los inmigrantes y las mujeres malas quieren destruir este país, y cómo él y sus aliados los detuvieron. »





Periodista, ensayista y novelista, Ta-Nehisi Coates es, ante todo, un escritor situado: figura emblemática de la causa negra en Estados Unidos, es en particular una de las inspiraciones del movimiento “Black Lives Matter”. En línea con la autoteoría, esta práctica proveniente del feminismo, hizo…