¿Qué es el Bourevestnik, el nuevo misil ruso probado por Moscú?





Vladimir Putin saludó “ una creación única con alcance ilimitado ». Rusia anunció el domingo 26 de octubre que había informado a Washington de una prueba final exitosa de su misil de crucero de propulsión nuclear, Bourevestnik. Un arma innovadora, diseñada para contrarrestar los esfuerzos de defensa antimisiles estadounidenses, pero que no altera los equilibrios estratégicos actuales, según los expertos. Hacemos balance.





• “Pequeño Chernóbil Volador”













Las diversas pruebas atribuidas a los juicios de Bourevestnik desde 2019 habían, “causó repetidamente preocupación dentro de las Naciones Unidas debido al peligro potencial de contaminación radiactiva”, recordó en X Anton Gerashchenko, ex asesor del Ministerio del Interior de Ucrania y fundador del Instituto para el Futuro. Un fuerte impacto sanitario que le valió el sobrenombre de “pequeño Chernobyl volador”.





• 14.000 kilómetros en 15 horas





Gracias a esta propulsión nuclear, el Bourevestnik podría apuntar a sitios en “cualquier distancia”, elogió al jefe del Estado Mayor ruso Valery Gerasimov : El misil habría recorrido 14.000 kilómetros -más que la distancia entre Moscú y Washington (10.000 kilómetros)- en 15 horas, según Rusia. Y esta distancia “no es un límite” según Valéri Gerassimov.





“Su objetivo es volar mucho tiempo, muy bajo, entre 15 y 200 metros, lo que complica la detección”según Amaury Dufay. Podemos imaginarnos hacerlo “despegar de Rusia, desviarse por América del Sur y atacar América del Norte desde el sur, desde lados que podrían estar menos defendidos por las defensas antimisiles estadounidenses”.













• Una respuesta a la “Cúpula Dorada” estadounidense





Esta arma intenta dar respuesta al refuerzo de los sistemas de defensa antimisiles, en particular de Estados Unidos y su proyecto Golden Dome, anunciado hace unos meses por el presidente estadounidense Donald Trump, que quiere que entre en servicio al final de su mandato. “La Cúpula Dorada de Estados Unidos y los proyectos de desarrollo de defensa antimisiles en general se encuentran entre los principales impulsores” del proyecto, explicó en X el analista ruso especializado en cuestiones nucleares Dmitry Stefanovich.









Donald Trump criticó el anuncio de Bourevestnik, diciendo que Vladimir Putin debería preferir “poner fin a la guerra” en Ucrania. “Esta guerra que se suponía iba a durar una semana pronto entrará en su cuarto año. Esto es lo que debería hacer en lugar de probar misiles”. añadió.





• Un impacto estratégico aún limitado





El Bourevestnik es “una creación única que nadie más en el mundo tiene”dio la bienvenida a Vladimir Putin. Sin embargo, en la actualidad, su impacto estratégico sigue siendo limitado. “El misil no está operativo, actualmente no existe infraestructura de despliegue en las fuerzas, ni doctrina de empleo”explica Héloïse Fayet. “Creo que deberíamos ver esto como un intento de Putin de seguir agotando a Trump en materia de defensa nuclear y antimisiles. Le conviene persuadirlo de que necesita absolutamente una Cúpula Dorada, movilizando muchos recursos”.añade.









Porque hoy ni Estados Unidos ni, menos aún, Europa, han “Escudo antimisiles para interceptar un ataque masivo con misiles balísticos y de crucero”explica en X Etienne Marcuz, investigador del FRS. Aunque describe una “gran hazaña tecnológica”, el analista cree que “Esta arma, cuyo coste es probablemente exorbitante, no cambia el equilibrio estratégico entre Rusia y sus adversarios occidentales. Por lo tanto, es un no-evento estratégico. »