Putin “no está preparado” para la paz según Zelensky, “quiere poner fin a la guerra” para Trump

Publicado el 17 de octubre de 2025 a las 21:32 horas. Lectura: 1 min.







El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este viernes 17 de octubre que el presidente ruso, Vladimir Putin, no estaba “no listo” a la paz, Donald Trump juzga lo contrario. “Creo que el presidente Putin quiere poner fin a la guerra”declaró Donald Trump al recibir a su homólogo ucraniano en la Casa Blanca.









Donald Trump reconoció que su homólogo ruso podría estar ganando tiempo en el conflicto de Ucrania. “Sí, lo soy”dijo cuando se le preguntó si le preocupaba la posibilidad de que el maestro del Kremlin estuviera tratando de ganar tiempo. “Es posible. Sí, un poco de tiempo »añadió a la prensa al recibir en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Pero creo que soy bastante bueno en este tipo de cosas”. Creo que quiere llegar a un acuerdo”..





Esta es la tercera visita de Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca desde que Donald Trump regresó al poder en enero. Se produce un día después de una larga conversación telefónica entre los presidentes estadounidense y ruso y del anuncio de una próxima cumbre entre los dos jefes de Estado en Budapest.





“Espero que no lo necesiten”





Durante este intercambio, el presidente estadounidense sugirió que sería prematuro suministrar a Ucrania misiles Tomahawk. “Espero que no lo necesiten”. Espero que podamos poner fin a la guerra sin tener que pensar en los Tomahawks”.dijo Donald Trump a la prensa.









Volodymyr Zelensky, que llegó a Washington el jueves, se reunió con representantes del fabricante estadounidense de los sistemas de misiles Tomahawk y Patriot, para discutir, entre otras cosas, la “Perspectivas de producción conjunta ucraniano-estadounidense”. El BGM-109 Tomahawk vuela hasta 1.600 kilómetros, a 880 km/h, a unas pocas decenas de metros del suelo. Estos misiles permitirían a Ucrania atacar profundamente Rusia, en un momento en que Moscú, al comienzo del invierno, está intensificando sus ataques contra la infraestructura energética enemiga.





En una llamada telefónica con Donald Trump el jueves, el líder ruso Vladimir Putin advirtió que una entrega de misiles Tomahawk “causaría un daño considerable” a la relación ruso-estadounidense. “No podemos agotar (las reservas Tomahawk de) nuestro propio país”reaccionó entonces el presidente estadounidense.