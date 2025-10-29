“La diplomacia de los autoritarios es nuestro enemigo”





El hombre se jacta de haber restablecido la paz en ocho meses y puesto fin a nada menos que siete conflictos. No importa si el presidente Trump a veces ni siquiera sabe dónde están ubicados los países en cuestión (Azerbaiyán o Ruanda), lo importante es él primero.





por su “diplomacia”el autoritario presidente estadounidense busca el anuncio, no la resolución duradera de conflictos cuya complejidad parece escapar a su administración. Por encima de todo, busca el beneficio de su “planes de paz”como vimos durante el chantaje ejercido sobre Zelensky y las tierras negras ucranianas.





Pero estos rollos disfrazados de política exterior sirven principalmente a fines internos. Recordaremos las palabras dirigidas a altos oficiales militares estadounidenses a principios de octubre: de ahora en adelante, el ejército de los Estados Unidos debe centrarse primero en “el enemigo interior”liderar el “guerra interior”. Los más curiosos tendrán la buena idea de echar un vistazo a las imágenes de la campaña de reclutamiento de la agencia de inmigración estadounidense, el desastroso ICE, cuyo presupuesto anual se ha duplicado y el material excesivamente militarizado.





Hay que decir que la hegemonía estadounidense puede confiar en la imprevisibilidad del presidente Trump, que paraliza incluso a los aliados de Washington. Su pronunciado gusto por el equilibrio de poder es otro componente esencial; el mismo que los líderes de las democracias europeas han olvidado o se niegan a utilizar, más allá de la agresión rusa contra Ucrania. La quiebra de la Unión Europea durante los dos años de guerra sin piedad ni gobierno, encabezada por Netanyahu, contribuyó a debilitar el sistema multilateral. El fracaso es tanto más problemático cuanto que Francia ya no puede, por sí sola, imponer un equilibrio de poder, incluso si sus autoridades políticas así lo quisieran.









El derecho internacional es la otra víctima directa de los ataques del presidente estadounidense, ayudado por la metódica ofensiva reaccionaria de los líderes de Rusia, Israel, Hungría, Argentina e incluso, a pesar de la Declaración de Shanghai, de China.





Sin embargo, a pesar de sus deficiencias y de la urgente necesidad de modernizarlo, el sistema multilateral es la mejor garantía para la prosperidad y la seguridad de las democracias y de todos los países que se niegan a favorecer el uso de la coerción por la fuerza. De hecho, al consagrar el estado de derecho, libremente acordado, el sistema multilateral regula las relaciones entre Estados, por naturaleza desiguales en fuerza y ​​recursos –como, en un sistema político, la ley que prohíbe la agresión entre individuos. Los europeos, que no tienen ni la voluntad –por razones históricas– ni los medios para una política de poder, encuentran en este orden internacional un marco favorable a sus intereses y a sus principios. De la misma manera, los desafíos globales planteados por la pobreza extrema y el cambio climático no encontrarán solución con un retorno a las lógicas imperialistas y de poder, que ya están fragmentando el planeta. Por el contrario, la escasez de recursos naturales debida –esencialmente– a las actividades humanas debe llevarnos absolutamente a pensar en una economía colaborativa global, la antítesis de la codicia capitalista y el acceso equitativo al conocimiento universal.









¿Qué lecciones para los demócratas? El primero es intensificar, internamente y a escala global, la lucha contra el “doble rasero” regularmente criticado contra los europeos en particular. Y con razón, si tomamos los casos de Ucrania y Gaza. Pero más profundamente, es la traición de una promesa y de un discurso universalista que con razón se reprocha a los europeos, que se sintieron autorizados a proclamar la centralidad de sus valores universales de igualdad y codesarrollo y a pisotear sus principios; las heridas no cicatrizadas de los recuerdos coloniales dan fe de ello.





De manera más inmediata y pragmática, en sus políticas exteriores, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno harían bien en adoptar más humildad en sus palabras y determinación en sus acciones. La famosa “Europa geopolítica”, esgrimida por algunos, no puede simplemente leer el equilibrio de poder y someterse a él. Sin embargo, esto es lo que hizo el Presidente de la Comisión Europea, extremadamente pusilánime ante el chantaje político y comercial estadounidense –también deseado por muchos Estados miembros–, seriamente y durante demasiado tiempo silencioso o parcial ante los crímenes masivos del gobierno israelí de extrema derecha en Gaza y los abusos de los colonos en Cisjordania. Sin duda se objetará que en política exterior hay que ser “realista”. Ciertamente, pero partiendo de la realidad, del equilibrio de poder, los demócratas europeos nunca deberían actuar a expensas de nuestros intereses (preservación del sistema multilateral), ni de nuestros principios (rechazo del uso de la fuerza en las relaciones internacionales).









La diplomacia de los autoritarios es nuestro enemigo, es sólo la consagración del egoísmo, el nacionalismo, la competencia violenta y las guerras para monopolizar los recursos. Sin embargo, las consecuencias del calentamiento global de 1,5°C acentúan la escasez de recursos y aumentan de facto las zonas de conflicto y la lógica de la guerra por las posesiones territoriales. En este contexto, defender el derecho internacional no es sólo abogar por un orden estable, es querer hacer posible el desarrollo humano y el respeto a la vida a través de la democracia. Si en 1945 el nuevo mundo descansaba en un Yalta entre democracias capitalistas y dictaduras comunistas (dos oxímorones), en 2025 se vio una agenda dictada cada vez más por gobiernos autoritarios, incluso neofascistas, cuya realización de programas nacionalistas sólo es posible a condición de una derrota de la ONU y de los últimos regímenes que defendieron su necesidad.





En el contexto que anuncia que lo peor es posible, se trata de unirse en la defensa del derecho internacional y de los principios democráticos. Estos dos desafíos son uno: construir La Digue.