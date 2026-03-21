¿Puede la guerra en Irán salvar a la República Islámica? La gran entrevista de Pierre Haski con Chowra Makaremi

Planeé esta conversación con Chowra Makaremi hace unas semanas. Y entonces empezó la guerra. Por eso decidimos publicar rápidamente esta entrevista, grabada el 13 de marzo de 2026, porque es urgente comprender lo que está sucediendo en la sociedad iraní, y no solo en el equilibrio de poder entre los Estados.

Chowra Makaremi es antropóloga del CNRS, franco-iraní, nacida en Shiraz en 1980, poco después de la revolución de 1979. Ha trabajado durante años sobre el Irán contemporáneo, sobre la violencia política y sobre los movimientos de protesta, en particular Femme, Vie, Liberté, que ha contado a través de crónicas y análisis.

Desde el principio, Chowra confiesa lo difícil que es pensar “caliente”cuando tenemos seres queridos, vínculos, una historia, y por qué, sin embargo, está ligada a una forma de pensar no binaria, que rechaza historias demasiado simples, incluso cuando la violencia lo invade todo.

En esta conversación, hablamos de la capacidad del régimen para resistir a pesar de los repetidos levantamientos, la arquitectura del poder –entre aparato legal y violencia extralegal– y la forma en que la represión se ha reinventado, desde el velo impuesto en 1979 hasta las formas contemporáneas de terror y vigilancia.

Volvemos extensamente a lo que queda de Femme, Vie, Liberté y la escala de la respuesta: represión, aislamiento, fragmentación, miedo y, sin embargo, una sociedad que continúa transformándose.

Finalmente, esta discusión también está atravesada por una historia íntima –la de su familia, la revolución de 1979 y la violencia estatal– como un recordatorio de que el Irán de hoy no puede entenderse sin la profundidad del tiempo y sin las vidas arrebatadas a lo largo de la historia.

Una conversación para intentar mantener unido lo que la guerra siempre intenta destruir: el matiz, la realidad y la complejidad de un pueblo.

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