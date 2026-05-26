hasta 39°C en los próximos días, varias muertes… Actualización este martes sobre una ola de calor sin precedentes

Tras un día históricamente caluroso, la ola de calor se intensificará aún más este martes 26 de mayo, con una “episodio de ola de calor” Sin precedentes para el mes de mayo en el oeste del país, donde gran parte de Bretaña podría experimentar temperaturas de 33°C a 36°C.

Las temperaturas se dispararon en gran parte del país durante el fin de semana de Pentecostés, debido a la presencia en Francia y en toda Europa occidental de un “cúpula de calor”una zona de alta presión que bloquea el aire caliente procedente del norte de África. Se espera que esta tendencia continúe durante el resto de la semana.

Trece departamentos del oeste de Francia estarán bajo vigilancia naranja por ola de calor el miércoles, durante el primer episodio de calor sin precedentes del mes de mayo que azota a Francia desde hace varios días, indicó Météo-France en su comunicado de las 16.00 horas. boletín de este martes.

A partir de media tarde, Côtes-d’Armor se suma a los ocho departamentos que ya están en naranja (Finisterre, Morbihan, La Mancha, Ille y Vilaine, Maine y Loira, Mayenne, Vendée y Loira Atlántico). Y el miércoles a partir del mediodía se les unirán Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime y Gironda, indicó el meteorólogo nacional. Además, la vigilancia amarilla por la ola de calor se extenderá hacia el sureste y afectará a 29 departamentos frente a los 19 del martes.

A mitad del día, Météo France advirtió que las temperaturas podrían aumentar aún más con “38°C o incluso 39°C” estos próximos días a nivel local, lo cual es “totalmente nuevo”.

“En toda Francia, el lunes fue el día más caluroso registrado en el mes de mayo desde que comenzaron las mediciones”escribió el instituto meteorológico en su boletín publicado a las 6 de la mañana. “Varias docenas” El lunes se batieron los récords de calor del mes de mayo, según Météo France. En el oeste, se registraron 34,7°C en Bergerac, 33°C en Brest, 32,4°C en Rennes, 34,3°C en Nantes o 34°C en Angers (superando el récord de 32,8°C que databa de mayo de 1947). En el norte, en Arras se registraron 30,7°C.

“Este martes por la tarde, temperaturas máximas de 33 a 36°C en los departamentos en alerta naranja de “ola de calor”. En toda Francia, este día promete ser incluso más caluroso que el lunes”también escribió Météo France. Ocho departamentos del oeste de Francia (Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée y Loire-Atlantique) fueron puestos en vigilancia naranja por ola de calor por parte de Météo France desde la medianoche del lunes al martes.

Se trata de un nivel superior al nivel amarillo que prevalece desde el inicio del episodio de calor muy intenso que azota el país desde el domingo. Este nivel corresponde a una ola de calor propiamente dicha, que podrá declararse si este período de calor intenso dura al menos tres días y tres noches consecutivos, lo que podría constituir un riesgo para la salud de toda la población expuesta. Es la primera vez que este sistema de alerta, que analiza tanto las condiciones meteorológicas como el riesgo para la salud, se activa tan temprano en el año.

Veinte departamentos están en alerta amarilla, en la mitad occidental del país, París y las afueras del interior, Ródano e Isère. Este primer nivel de alerta, que ya no tenía precedentes en mayo, debería permanecer en vigor hasta el miércoles.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, habló este martes “siete muertes” de los cuales “al menos cinco ahogamientos” vinculado al calor extremo. “Lo que puedo decir hoy es que hay siete muertes relacionadas directa o indirectamente con el calor”declaró en TF1, recordando que “Todo esto habrá que aclararlo cuando finalice el episodio que estamos viviendo hoy”.

La oficina del portavoz indicó a la AFP que dos personas se ahogaron en Gironda, una en Marne, una en Sena y Marne y una en Maine y Loira. Otras dos personas murieron mientras practicaban deportes en París y en la metrópoli de Lyon: un corredor de 53 años se sintió mal durante una carrera en el distrito 20 de la capital, y una mujer de 28 años sufrió hipertermia durante una competición de Hyrox.

Se espera que esta temprana ola de calor vaya acompañada de un episodio de contaminación por ozono el martes. El laboratorio central de seguimiento de la calidad del aire (LCSQA), una herramienta de vigilancia atmosférica, advirtió sobre un exceso del umbral de información sobre la contaminación por ozono que se espera para el martes en toda Isla de Francia y el valle del Ródano.

Se espera que las concentraciones de ozono en la atmósfera superen este martes los 180 microgramos por metro cúbico por hora, lo que puede causar molestias respiratorias o cardíacas, especialmente entre las poblaciones vulnerables (personas mayores, mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños), indicó Airparif en un comunicado.

En el Ródano, el prefecto activó una alerta naranja “debido a un episodio persistente de contaminación por ozono en la cuenca de Lyon y en Nord-Isère”acompañado en particular de la reducción de la velocidad máxima a 70 km/h en las carreteras limitadas a 80 o 90 km/h y de la prohibición de quemar residuos y barbacoas de combustible sólido.