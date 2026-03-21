Por qué Elon Musk es declarado culpable de “engaño” en su adquisición de Twitter

Un jurado de California dictaminó el viernes 20 de marzo que Elon Musk había engañado a los accionistas de Twitter durante su caótica adquisición de la red social en 2022, pero rechazó la acusación de maniobra fraudulenta deliberada para bajar el precio de las acciones. Unos minutos después del anuncio de la sentencia, los abogados del empresario anunciaron que su cliente tenía intención de recurrir la decisión, que calificaron de “percance”.

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Después de tres semanas de un juicio civil marcado por el testimonio en persona del hombre más rico del mundo, que compró Twitter en octubre de 2022 por 44.000 millones de dólares, el jurado de un tribunal federal de San Francisco estimó que dos tuits publicados por el jefe de Tesla en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas responsables de la caída del precio de Twitter. Los abogados de los demandantes estiman los daños y perjuicios, que aún no se han determinado, en 2.600 millones de dólares, dijo uno de ellos, Mark Molumphy.

En 2023, un jurado del mismo tribunal federal de San Francisco lo exoneró pocas horas después de acusaciones similares presentadas por accionistas de Tesla, después de que tuiteara en 2018 que tenía los fondos para comprar el fabricante de automóviles. El jefe de Twitter -ahora X-, que publica cada día numerosos mensajes en la plataforma, no reaccionó inmediatamente a esta sentencia, que puede apelar.

El juicio giró en gran medida en torno a las afirmaciones de Elon Musk sobre la cantidad de cuentas falsas en Twitter. Había argumentado que la plataforma tenía mucho más spam y cuentas automatizadas que el 5% declarado en sus documentos regulatorios, utilizando lo que presentó como el engaño de Twitter para justificar su intento de retirarse del acuerdo. Tras el primer mensaje publicado en la plataforma sobre este tema por Elon Musk, en mayo de 2022, el precio de las acciones cayó un 17% en dos sesiones, lo que empujó a algunos accionistas a vender.

Los demandantes argumentaron que estas declaraciones formaban parte de un plan para presionar al consejo de administración para obtener un precio inferior a su oferta inicial, mientras que el precio de las acciones de Tesla caía y encarecía la financiación de la operación.

Después de que Musk intentó excluirse, Twitter lo demandó en Delaware para obligarlo a cumplir el acuerdo. Poco antes de la apertura de este juicio, Musk se dio la vuelta y acordó pagar el precio original, antes de cambiar el nombre de la plataforma a X. Algunos accionistas vendieron así sus acciones con un descuento de más del 30% respecto al precio finalmente pagado por Elon Musk.

Elon Musk, el primer hombre que superó la marca de los 500 mil millones de dólares en fortuna personal estimada el año pasado, tiene activos estimados, a principios de marzo, en 839 mil millones de dólares, según la revista Forbes, esencialmente una acumulación del valor actual de sus acciones en Tesla y SpaceX.