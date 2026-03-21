Tras la primera vuelta, el dilema de la izquierda.

Hace mucho tiempo que el ex teniente de alcalde socialista de Massy (Essonne) dejó de preocuparse por reparar las aceras o regular la piscina. Sin embargo, Jean-Luc Mélenchon es, de hecho, el improbable beneficiario de la primera vuelta de las elecciones municipales. Hasta entonces inexistente en los aproximadamente 35.000 municipios de Francia, su movimiento ha logrado un avance significativo en las ciudades más desfavorecidas. En Saint-Denis, el candidato de La Francia Insumisa ganó en la primera vuelta. En Roubaix, ya se encuentra en cabeza antes de la segunda ronda. Suficiente para validar una estrategia de atracción de un electorado popular proveniente de la inmigración que el tribuno Mélenchon ahora designa –a riesgo de caer en el comunitarismo– como el “nueva Francia”.

Después de los errores de apoyo incondicional a la Joven Guardia Antifa implicada en el linchamiento fatal de un activista de extrema derecha en Lyon y de los espantosos juegos de palabras con tintes antisemitas desde la plataforma de los mítines de campaña, las urnas parecen alentar el comportamiento escandaloso del líder rebelde. Esto debería permitirle pronto justificar, con la confianza que le caracteriza, su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales.

Aún más divertido, el cantor de “descanso izquierdo” ve a sus representantes alcanzar puntuaciones de dos dígitos en metrópolis hasta ahora gestionadas por socialistas o ecologistas. Éste es el objetivo declarado de la maniobra: ahora debemos contar con los rebeldes en París como en Lyon, Nantes, Rennes, Montpellier o Lille. Mientras tanto, en Toulouse o Limoges, los candidatos mélenchonistas son ahora preeminentes. Lo suficiente para imponer negociaciones a un Partido Socialista que parecía decidido a pasar página de la alianza con los rebeldes excluyendo formalmente cualquier acuerdo electoral nacional. No tan rápido… Se aplicarán exenciones locales. Para bloquear a la derecha, socialistas y ecologistas están arreglando las cosas lo mejor que pueden con los Insoumis en una decena de grandes ciudades. Arreglos electorales con geometría variable. En Toulouse y Limoges, la fusión de las listas encabezadas por los jefes de lista del LFI está completa. En Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Brest o Nantes, la “fusión técnica” prevé que los mélenchonistas se sentarán en la oposición en caso de victoria. Cosa curiosa.

Sin embargo, tenga cuidado con los efectos ópticos. En la izquierda, el equilibrio de poder al final de la primera vuelta sigue siendo favorable al viejo socialismo municipal y a las alianzas que se han definido a sí mismas como “no melenconistas”: sus puntuaciones son a menudo dos o tres veces superiores a las de los contendientes del LFI. Eficaz para perturbar el juego de sus antiguos aliados, el “Nacionalización de la campaña municipal” impuesto por Mélenchon no prejuzga sus futuros resultados en unas elecciones nacionales, empezando por las presidenciales.

Joven y urbano, el voto rebelde tiene poco peso en las zonas periurbanas y rurales. ¿Dónde están las reservas de votos para un movimiento que no se deja agrupar y al que temen ocho de cada diez votantes franceses, empezando por los simpatizantes del PS? “La estrategia de conflicto de Jean-Luc Mélenchon ha mostrado sus límites”aseguró el primer secretario del PS, Olivier Faure, la noche de la primera vuelta, antes de autorizar pequeños acuerdos locales con los Insoumis. ¿Cómo reaccionarán los votantes socialistas ante su alianza con los enemigos íntimos de la socialdemocracia? Una encuesta realizada por Ipsos el 15 de marzo indica que el 64% de ellos se opone…

Este nuevo episodio de la interminable batalla de las izquierdas no debe, sobre todo, hacernos olvidar las raíces de la Agrupación Nacional, aunque la cosecha de 2026 no sea el maremoto que esperaba. El partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella venció en primera vuelta en Perpignan, Hénin-Beaumont o Beaucaire. Y sigue progresando. Tras desviar el electorado de una derecha cada vez menos republicana, lidera la carrera en Toulon, Draguignan y Menton. Mientras que su mano derecha, Eric Ciotti, debería ganar en Niza.

¿Volverá el arco mediterráneo a la ultraderecha? El enfrentamiento simbólico tiene lugar en Marsella, donde Franck Allisio le pisa los talones al alcalde saliente, Benoît Payan, y su lista sindical de izquierda fuera del LFI. Rechazando todo “pandereta” Con el rebelde Sébastien Delogu y su 12% en la primera vuelta, Payan quiere demostrar que una alianza de las izquierdas socialdemócrata, comunista y ecologista puede bloquear el lepenismo sin comprometerse con los populistas, vengan de donde vengan. Se está produciendo una prueba crucial entre el Puerto Viejo y los distritos del norte. Mientras la primavera esté en Marsella.