duración, soberanía… Lo que sabemos sobre el muy vago “acuerdo futuro” negociado entre Trump y la OTAN





Después de semanas de declaraciones agresivas, Donald Trump anunció repentinamente este miércoles 21 de enero en Davos “el marco de un futuro acuerdo”, extremadamente vaga sobre Groenlandia. Pocas horas después de un virulento discurso, levantó sus amenazas aduaneras y militares. Hacemos balance.





• Una solución “muy ventajosa”





durante un “Reunión muy productiva que tuve con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, diseñamos el marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia y, de hecho, toda la región ártica.escribió el líder republicano en su red Truth Social, desde la estación de esquí suiza donde participa en el Foro Económico Mundial. Esta solución, si se materializa, será muy ventajosa para los Estados Unidos de América y todos los países de la OTAN. »









• “No se trata de dinero” en las negociaciones









• Exención de derechos de aduana





El presidente estadounidense se negó a precisar si el compromiso en discusión otorgaba a Estados Unidos la posesión del territorio autónomo danés, como había exigido en múltiples ocasiones para, según él, garantizar su seguridad frente a Rusia y China.





“En base a este acuerdo, no impondré los derechos de aduana que debían entrar en vigor el 1 de febrero”añadió Donald Trump en su mensaje. Esta amenaza, lanzada el sábado como reacción al envío de tropas europeas, se dirigió a Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.









Wall Street, cuyos movimientos Donald Trump sigue siempre con gran atención, celebró esta desescalada comercial. El Dow Jones subió un 1,21% y el índice Nasdaq ganó un 1,18% el miércoles, tras caer la víspera.





• Un acuerdo “para siempre”





Aseguró a los periodistas que el proyecto de acuerdo otorgaba a Estados Unidos “todo esto (que ellos) buscado “ Y ” para siempre “. Cuando se le preguntó si esto implicaba posesión de Groenlandia, dudó y luego evitó: “Um… Es un acuerdo a largo plazo. Este es el acuerdo a largo plazo por excelencia. »





• No se menciona la soberanía de Groenlandia





Sin embargo, el centro de las preocupaciones es que en las discusiones no se abordó la soberanía del territorio autónomo danés, según Mark Rutte a Fox News, por lo que parece descartada. Su portavoz aclaró en un comunicado de prensa que Rutte “No había propuesto ningún compromiso sobre la cuestión de la soberanía”.





Estados Unidos “no obtendrá posesión de la isla”aseguró un diplomático danés al “Washington Post”. “Estados Unidos no será dueño de Groenlandia, es una línea roja” declaró el Ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en la televisión danesa.









Ante esta oposición generalizada, el multimillonario de 79 años tuvo que calmar los ánimos unas horas antes descartando por primera vez el uso de “fortaleza” para poner sus manos en Groenlandia. “No usaré la fuerza”declaró durante un discurso.





• ¿Un fortalecimiento de la seguridad?





Entonces, ¿de qué se tratará este acuerdo? Donald Trump habló de “discusiones adicionales” sobre el proyecto estadounidense de escudo antimisiles conocido como “Cúpula Dorada” e indicó que en las negociaciones sobre Groenlandia participarían el vicepresidente JD Vance, su imprescindible enviado especial Steve Witkoff, el jefe de la diplomacia Marco Rubio y “varios otros” OMS “ (a él) informará directamente ».





También dijo a los periodistas que el acuerdo podría cubrir los recursos minerales de Groenlandia.









Las distintas declaraciones parecen apuntar a un fortalecimiento de la presencia de Estados Unidos en Groenlandia. “Las discusiones se centrarán en garantizar la seguridad en el Ártico.explicó la portavoz de la OTAN, Allison Hart, en un comunicado de prensa. Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos continuarán con el objetivo de impedir que Rusia y China se establezcan -económica o militarmente- en Groenlandia. »





• Desconfianza en Groenlandia





El anuncio fue recibido con entusiasmo en Wall Street y con cauteloso alivio en Dinamarca, pero con sospecha en la isla ártica, un territorio autónomo danés.





“La OTAN no tiene derecho a negociar nada sin nosotros, Groenlandia. Nada sobre nosotros, sin nosotros »protestó por su parte la diputada groenlandesa Aaja Chenmitz, una de los dos representantes electos de Groenlandia en el parlamento danés. “Y que la OTAN tenga voz y voto sobre nuestro país y nuestros minerales es una completa locura”añadió.









Dinamarca, por su parte, ha dicho que quiere continuar “un diálogo constructivo con sus aliados” sobre Groenlandia y la seguridad en el Ártico, pero respetando su “integridad territorial”afirmó el jueves la primera ministra Mette Frederiksen. “Podemos negociar todos los aspectos políticos: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía”explicó en un comunicado de prensa.





Según la última encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a unirse a Estados Unidos. Sólo el 6% está a favor.



