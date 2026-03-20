Dior, JM Weston, Sonya Rykiel… Las 5 novedades de moda que no debes perderte









Echemos un vistazo al nuevo bolso Dior, Crunchy, revelado por Jonathan Anderson durante su desfile primavera-verano. Miremos más de cerca el objeto, en lugar de observar quién lo encarna. ¿Y qué vemos? Está surgiendo un nuevo lujo, más anclado en las sensaciones. Tenemos todas las pruebas aquí. La silueta de este nuevo accesorio reinterpreta la histórica caña de la casa francesa, en una piel ligeramente arrugada, casi soplada en algunas zonas. Un material que capta la luz y exige una mirada atenta, para apreciar sus sutilezas. Flexible y estructurado, se lleva en la mano o cruzado y está disponible en una paleta de tonos que van del negro al marrón, pasando por el amarillo pálido y el verde oscuro.





◗ dior.com











El legendario Poor Boy Sweater de Sonia Rykiel celebra su 65 aniversario con una colección cápsula exclusiva en Galeries Lafayette. SONIA RYKIEL





Sesenta y cinco años y ni una arruga. El legendario Poor Boy Sweater de Sonia Rykiel celebra este aniversario con una colección cápsula exclusiva en Galeries Lafayette. Ocho piezas en punto y rayas pop, negro característico y pedrería, hechas en Francia, rinden homenaje a este suéter. “pobre chico” convertirse en uno de los emblemas de la moda parisina. Nacido en 1961 de la frustración de Sonia Rykiel, entonces embarazada, en busca de un punto fluido, este jersey corto y entallado, usado en contacto con la piel, rompió los códigos de su época. Lucido por Françoise Hardy en la portada de la revista “Elle” en 1963 y adorado por Audrey Hepburn, este pequeño jersey revolucionó el look femenino y encarna por sí solo el espíritu de la diseñadora apodada, de hecho, “la reina del tejido”. El Poor Boy Sweater transformó el arte de tejer en un lenguaje de libertad y modernidad. Una pieza de culto que, seis décadas después, sigue transmitiendo una cierta idea de la moda.

















El mocasín 180 de JM Weston celebra su 80 aniversario. PAULINA CARANTÓN





Desde su nacimiento oficial en 1946, el mocasín JM Weston 180 ha desafiado los ciclos de la moda. Diseñado por Eugène Blanchard, hijo del fundador, después de la guerra, este zapato sin cordones, reconocible por su correa tallada en forma de gaviota, encarna desde hace 80 años una elegancia pura y atemporal.





Apodado “Janson” o “mohicano”, el mocasín “180”, elaborado en la fábrica de Limoges con la técnica del ribete Goodyear, debe su nombre a los aproximadamente 180 gestos artesanales necesarios para su fabricación. Asociado a los vaqueros de los jovencitos parisinos de los años 60, usados ​​por Philippe Noiret, Omar Sy o Laurent Lafitte, el otrora burgués mocasín se ha convertido en un gran clásico del estilo francés. Ocho décadas después, su silueta no ha cambiado y subraya el estatus icónico de un zapato diseñado para durar… e ir más allá de las tendencias.





◗ jmweston.com













“La moda del siglo XVIII: un patrimonio fantaseado”, exposición expuesta en el Palacio Galliera hasta el 12 de julio de 2026. PALAIS GALLIERA MUSEOS DE PARÍS©NICOLAS BOREL





El Palais Galliera no sólo exhibe trajes: analiza su herencia. Hasta el 12 de julio de 2026, la exposición “Moda del siglo XVIIImi Siglo: una herencia fantasiosa” nos lleva a un período de revolución de la vestimenta en el que el cuerpo femenino experimentó una de las mayores liberaciones de su historia. La ruta, rica en setenta siluetas, no sólo desempolva las voluminosas cestas de vestidos de la época, sino que cuestiona nuestra necesidad de romantizar el pasado. Lo más destacado de la muestra, un corsé de María Antonieta, considerada una de las primeras influencers de la historia, se exhibe por primera vez con una modestia casi solemne. Pero la genialidad de esta retrospectiva reside en su escenografía: cuando un vestido del siglo XVIIImi Frente a una creación de Vivienne Westwood o Chanel, no es sólo un estilo lo que comparamos, sino una cierta idea de género y poder a través de la ropa. Entre la austeridad del Siglo de las Luces y las subculturas punk o queer, la exposición traza un vínculo fascinante. Salimos con una certeza, especialmente después de ver los desfiles de moda del próximo invierno: la moda del siglo XVIII.mi El siglo nunca ha sido tan moderno.

















La pop-up inmersiva Samsøe Samsøe estará abierta hasta finales de marzo, para marcar el lanzamiento de su Herø Bag. SAMSØE SAMSØE





Si buscas una joya escandinava, tendrás que darte prisa en llegar al barrio de Marais. Hasta finales de marzo, Samsøe Samsøe mezcla su minimalismo escandinavo con el tumulto de París. La ventana emergente inmersiva que te lleva al corazón de Copenhague presenta el nuevo bolso HERØ de la marca. Diseñado por Naïma Chamberlayne, reinterpreta el famoso “Ø” de la marca en una silueta asimétrica que juega con el equilibrio perfecto entre orden arquitectónico y desorden orgánico. Nos encanta su materia prima, la sobriedad absoluta de su suave piel europea, lo suficientemente versátil como para usarla todos los días, o, en una versión más puntiaguda y texturizada, en pelo de vaca. Una idea clara de la intención de un bolso: útil, bien diseñado y responsable.





◗ Pop-up Samsøe Samsøe, hasta el 31 de marzo, en 119 rue Vieille-du-Temple, París 4mi