“Pronto no habrá nadie para informarle”: 250 medios denuncian con RSF la muerte de periodistas en Gaza

Black Banner En uno de los periódicos, mensaje en la página de inicio del sitio web o editoriales: más de 250 medios en 70 países participan este lunes 1jerga Septiembre a una operación para denunciar el número de periodistas asesinados en la Franja de Gaza, en la llamada de reporteros sin fronteras (RSF) y la ONG AVAZ.









“Al ritmo cuando el ejército israelí mata a los periodistas en Gaza, pronto no habrá nadie para informarle” : Este es el mensaje que se muestra en un fondo negro en uno, incluidos los periódicos diarios “humanidad” en Francia, “Publico” en Portugal o “The Free” en Bélgica. Los medios en línea de MediaPart y el sitio del periódico “La Croix” ofrecen un artículo que presenta esta operación.





RSF ha dedicado a más de 210 periodistas asesinados desde el inicio de las operaciones militares israelíes en Gaza, en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023 por el movimiento islamista Hamas.









La campaña del lunes, en la que “L’Arient-le Jour” (Líbano), la Intercept (American Investigation Media) o “Die Tageszeitung” (Alemania), también es parte de una semana después de los ataques israelíes que mataron a cinco periodistas en el Hospital Nasser en Khan Younès, en el sur de la Franja de Gaza.





Condiciones perjudiciales para la prensa





“Estas organizaciones y editores denuncian los crímenes perpetrados por el ejército israelí contra los reporteros palestinos con impunidad, piden su protección y evacuación de emergencia, y requieren acceso independiente a la prensa internacional en el enclave palestino”explica RSF en un comunicado de prensa.





La Organización de Defensa de la Prensa indica que ha presentado cuatro denuncias al Tribunal Penal Internacional por los crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí contra los periodistas en la Franja de Gaza en los últimos 22 meses.









Desde el comienzo de la guerra, la prensa internacional no ha sido autorizada a trabajar libremente en el territorio palestino.





Solo unos pocos medios, seleccionados, ingresaron a bordo del ejército israelí, sus informes están sujetos a una estricta censura militar.









Más de 63,000 muertos en Gaza desde el 7 de octubre





El ataque del 7 de octubre condujo a la muerte de 1.219 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la agencia de Francia a presión basada en datos oficiales. De las 251 personas secuestradas ese día, 47 ahora son retenidas en la Franja de Gaza, incluidos veinte presuntos vivos.









La ofensiva de represalia israelí dejó al menos 63,459 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según figuras del Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas, considerado confiable por la ONU.