Publicado el 31 de agosto de 2025 a las 11:35 am Lectura: 1 min.







Pierre Moscovici sube al nicho. “Francia necesita un presupuesto en el tiempo”frente a una situación financiera que no está “No es crítico, pero aún preocupante”advirtió este domingo el primer presidente del Tribunal de Auditores, en LCI.





“Recuerdo que la Constitución existe una restricción y por las leyes de finanzas orgánicas según las cuales el Parlamento debe tener 70 días de debate, lo que significa que tenemos hasta el 15 de octubre para tener un presupuesto”detalló, una semana antes de la confianza del 8 de septiembre en la que el gobierno jugará su supervivencia. La situación es “Siempre serio, un poco más serio de lo que era hace un año”según él.









Sin embargo, frente a una Asamblea Nacional Fragmentada, es necesario “Necesariamente hacer un compromiso o una mayoría de no censura”continuó, describiendo como“Audaz” La elección de François Bayrou de recurrir a este voto de confianza.





En este contexto, “No puede ser el presupuesto con el que sueñen correctamente, no puede ser el presupuesto con el que sueñen la izquierda, no puede ser el presupuesto con el que otros sueñan”insistió en el ex ministro socialista.





“El verdadero problema es el costo de nuestra deuda”





El desafío del presupuesto defendido por François Bayou es obtener 44 mil millones de euros en ahorros como primer paso para reducir el déficit público a menos del 3% del PIB en 2029, el umbral del cual la deuda ya no aumentaría según el primer ministro.





Hoy, la deuda pública francesa representa casi el 114% del PIB, la tercera más grande en la zona euro detrás de Grecia e Italia. Sin embargo, no hay escenario de desastre según Pierre Moscovici, “Debido a que administramos bien nuestra deuda, pertenecemos a la zona euro y tenemos impuestos que entran. (…) Pero luego, el verdadero problema es el costo de nuestra deuda”OMS “Mercados de stands”.









Es probable que la carga de la deuda, a saber, el interés pagado cada año a los acreedores, se convierta en la primera posición de gastos presupuestarios, antes de la educación y la defensa nacional.





“Nuestra deuda, a diferencia de otras, incluida la deuda italiana o japonesa, es propiedad principalmente de extranjeros, con 53 o 55%. (…) Si creen que el país no está administrado, agregan el costo de la deuda”él explicó. “Las consecuencias para los franceses son que no podemos hacer el resto. Si reembolsas 100 mil millones de euros por año (…) La acción pública se estrangula”continuó.