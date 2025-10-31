“Me había pasado lo peor que me pudo haber pasado”





Es el hospital más grande de Israel y uno de los más antiguos: fue creado un mes después del nacimiento del Estado judío. El centro médico Chaim-Sheba, también llamado Tel HaShomer, en las afueras de Tel Aviv, ha acogido desde el 7 de octubre a decenas y decenas de rehenes a su regreso del cautiverio en Gaza dentro de su servicio “Back to Life”. Pionero, el establecimiento empezó casi de la nada. no existio “No hay protocolos y pocas pautas en la literatura médica sobre cómo manejar esta situación”. Noya Shilo, de 46 años, internista jefe y directora del centro Back to Life, dijo al Times of Israel. En particular, el trabajo de los especialistas que han atendido a ex prisioneros de guerra ha aportado algunas pistas. Un equipo de 150 médicos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales han desarrollado “protocolos únicos”, como se explica en el sitio web del establecimiento: un enfoque “global (…) reconocer el profundo trauma y los complejos efectos físicos que pueden resultar de experiencias tan extremas”. Como la necesidad de reunirse con la propia familia antes de reunirse con el equipo médico, de beneficiarse de un ambiente aislado y tranquilo, de una iluminación tenue o de una clínica ambulatoria con cuidados permanentes…





Elie Sharabi, de 53 años, secuestrado el 7 de octubre en su casa del kibutz Beeri, liberado el pasado mes de febrero tras pasar casi 491 días encadenado al suelo en los túneles de Gaza, también fue atendido en el hospital Chaim-Seba. Al ser liberado, se enteró del asesinato de su hermano Yossi,…