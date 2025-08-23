Zelensky anuncia que se reunirá con Trump el lunes en Washington

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 10:29 am Lectura: 1 min.







El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este sábado 16 de agosto que se reunirá con Donald Trump el lunes en Washington para discutir el acuerdo del conflicto en Ucrania, después de la reunión entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso Vladimir Putin.





En su cuenta X, Volodymyr Zelensky también dijo que Donald Trump, durante una llamada este sábado, le informó de “Puntos principales” De su conversación con el presidente ruso en Alaska. “El lunes, me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles para poner fin a los asesinatos y la guerra”dijo Volodymyr Zelensky.





“Estoy agradecido con la invitación. Es importante que los europeos estén involucrados en cada etapa para proporcionar garantías de seguridad confiables, junto con Estados Unidos”continuó.





Dijo que había pasado aproximadamente una hora por teléfono con Donald Trump, antes de que los líderes europeos se unieran durante esta conversación.









Volodymyr Zelensky también reiteró su deseo de una reunión trilateral con MM. Trump y Putin, según lo propuesto por el presidente estadounidense.





“Es importante que la fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”enfatizó, y agregó que había hablado con Donald Trump para “Señales positivas provenientes de la parte estadounidense” Para proporcionar garantías de seguridad de Kyiv.