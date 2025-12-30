Ira agrícola: nuevas movilizaciones en Occitania, la A64 sigue bloqueada

Publicado el 30 de diciembre de 2025 a las 18:13 horas. Lectura: 2 min.







Operación simbólica en un supermercado, nuevas acciones en la autopista Bayona-Toulouse… nuevas movilizaciones de agricultores comenzaron este martes 30 de diciembre en Occitania, donde persiste el bloqueo de la A64, vigente desde hace dos semanas.













“Es súper importante recordar que todo lo que hay, lo producimos en casa”declaró Antoine Micouleau, miembro del CR del Aude.





“Estamos realmente en contra de los acuerdos de libre comercio y en contra del Mercosur porque, una vez más, vamos a poner a los agricultores franceses en competencia con los agricultores extranjeros”lamentó Yann Vétiis, coportavoz de la Confederación Campesina del Aude. Prevista para diciembre, la firma del criticado tratado entre la UE y los países del Mercosur ha sido aplazada, a priori, hasta el 12 de enero.





“Tenemos que mantener la presión”













“Estuvimos con la familia en Navidad pero hay que seguir con la presión” En lo que respecta a la gestión de la dermatosis nodular (LCD), Mercosur, pero también a las simplificaciones administrativas solicitadas por los sindicatos, detalló Maxime Rau, presidente del CR31, precisando que el bloqueo de Cazères debería levantarse al final de la tarde.





En Aveyron, la Coordinación Rural anunció el martes en un comunicado de prensa el levantamiento de los bloqueos en la A75 en Séverac-d’Aveyron y en la RN88 en Baraqueville, garantizando al mismo tiempo la preparación “un plan de acción de mucha mayor magnitud”.





Sin embargo, el tráfico no debería reanudarse inmediatamente en estas carreteras del Aveyron, ya que los agricultores no han limpiado la zona debido a la falta de una respuesta favorable a sus solicitudes.









Sin embargo, la otra presa de la A75, en el lado de Buisson en Lozère, se mantiene, según nos informó la prefectura del departamento.









Desde mediados de diciembre y con el sacrificio de 207 vacas en Bordes-sur-Arize (Ariège) debido a un caso de DNC, algunos agricultores, en particular de la Coordinación Rural y de la Confederación Campesina, pero también más localmente de la FNSEA y de los Jóvenes Agricultores, han cuestionado la gestión de la epidemia.









Desde la aparición del primer caso de DNC en Saboya este verano, el Estado ha intentado contener la propagación del virus basándose en “tres pilares” : sacrificio sistemático de un rebaño en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricción de movimientos.