Dos bomberos arrestados en los Estados Unidos por la policía de inmigración

Publicado el 29 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m.

actualizado el 29 de agosto de 2025 a las 9:23 am Lectura: 1 min.







El arresto de la policía de inmigración de dos bomberos involucrados en la lucha contra un vasto incendio en el noroeste de los Estados Unidos causó una controversia este jueves 28 de agosto, algunos demócratas denunciaron un acto ” absurdo “.









El arresto, que tuvo lugar en el estado de Washington el miércoles, fue confirmado por la Agencia de Protección Fronteriza (CBP). Sus agentes arrestados “Dos personas” OMS “Estaban en una situación irregular”durante una intervención donde verificaron la identidad de 44 bomberos, según un comunicado de prensa.





Según el “Seattle Times”, los dos bomberos arrestados pertenecían a empresas privadas involucradas por las autoridades para ayudar a combatir el fuego de Bear Gulch, un incendio forestal que ha estado ardiendo desde principios de julio y devastó más de 3.600 hectáreas en la península olímpica del estado de Washington.





“¡Arriesgaron sus vidas por nosotros y Trump los encarceló!” »»





“Nos arriesgamos a nuestra vida aquí para salvar a la población y así es como nos tratan”lamentó un bombero con el diario, bajo la portada del anonimato. La intervención “No ha obstaculizado las operaciones de lucha contra incendios o la respuesta a incendios activos en la región”aseguró la Agencia de Protección Fronteriza.





La policía intervino porque los contratos se hicieron entre el gobierno federal y las dos compañías interesadas “Fueron terminados después de una investigación criminal”explicó la agencia federal, sin más detalles sobre las sospechas que pesan sobre estas empresas.





La intervención fue criticada ferozmente por los demócratas en la región el jueves, quienes lo vieron como una prueba del exceso de la ofensiva anti-inmigración dirigida por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Bob Ferguson, el gobernador demócrata del estado de Washington, dijo que era “Profundamente preocupado” en x, y preguntó sus servicios “Para recopilar más información sobre lo que sucedió”.









“La política de inmigración de esta administración es fundamentalmente vomitar”denunció al senador del estado de Washington, Patty Murray. “Nadie debería considerarlo necesario. Estos bomberos arriesgaron sus vidas para todos nosotros y Trump los encarceló”.





“No hay palabras para describir esta crueldad”agregó su hermana a la Cámara de Representantes, Pramila Jayapal. “Es absurdo y totalmente contrario a los intereses de los Estados Unidos”.