Guerra en Ucrania: Rusia bombardea la red energética, Zelensky teme “un país en la oscuridad”

Ucrania sufrió uno de los mayores ataques rusos a su red energética, sumiendo a cientos de miles de hogares en la oscuridad este viernes 10 de octubre y provocando la muerte de un niño de siete años.









Desde hace varias semanas, a medida que se acerca el invierno, Rusia ha ido aumentando sus ataques contra la infraestructura energética y ferroviaria de Ucrania, generando temores de que, como en años anteriores, millones de personas se queden sin calefacción.





El operador de la red eléctrica ucraniana, Ukrenergo, dice que un bombardeo nocturno dejó sin electricidad “un número importante de usuarios” en la capital, Kyiv, y en otras nueve regiones del este, el sur, el norte y el centro.





El clima reduce las capacidades antiaéreas de Ucrania en “20 a 30%”





Maksym Timchenko, director general del principal actor privado del sector, DTEK, informó “centrales térmicas gravemente dañadas”. Por la tarde, DTEK indicó que había restablecido la electricidad a al menos 678.000 consumidores (hogares y empresas) y continuó su trabajo para “dieta sostenida” para restaurar el poder.









Estas cifras ilustran la magnitud del apagón, uno de los más graves desde el inicio de la guerra, en una ciudad que contaba con alrededor de 3 millones de habitantes antes de la invasión rusa de 2022.





Una fuente del sector energético ucraniano explicó que debido al tiempo nublado, muchos drones rusos habían “Logré sortear la defensa antiaérea”. Durante una conferencia de prensa el viernes por la tarde, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estimó que este clima había reducido las capacidades antiaéreas de Ucrania en “20 a 30%”.





Pidió a su homólogo estadounidense Donald Trump que “poner presión” a Vladimir Putin para que detenga los ataques aéreos contra Ucrania. “Espero que utilice todos los instrumentos, los Tomahawks (misiles estadounidenses de largo alcance que Kiev espera entregar, nota del editor), sanciones, diplomacia, medidas financieras y derechos de aduana: todo para detener a Putin”insistió.





Según las autoridades, los ataques dejaron al menos un muerto -un niño de siete años en la región de Zaporizhzhia (sur)- y 33 heridos.





“Noche terrible”





“Desde hace varias semanas, los rusos hacen todo lo posible para hundir al país en la oscuridad”había denunciado a Volodymyr Zelensky más temprano el viernes, describiendo el ataque como “Cínico y calculado”.









Una vez más había pedido una “acción decisiva” A los occidentales, a quienes insta a que le entreguen sistemas de defensa antiaéreos adicionales. El ejército ruso, por su parte, afirmó haber atacado sitios de suministro de energía. “el complejo militar-industrial” Ucranio.









Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia envió 465 drones y disparó 32 misiles contra Ucrania, de los cuales 405 y 15 fueron derribados respectivamente, según esta fuente.









“Sembrando caos”





Volodymyr Zelensky ya había denunciado esta semana el aumento de los ataques contra objetivos energéticos. Creía que el objetivo de Rusia era “sembrar caos” dentro de la población.









Otro signo de la presión rusa, las autoridades ucranianas anunciaron el jueves nuevas evacuaciones de civiles en Kramatorsk y Slaviansk, en el este, donde se desarrollan la mayor parte de los combates.





El sector del gas ucraniano también está siendo puesto a prueba por los ataques rusos, que podrían obligar a Ucrania a recurrir a costosas importaciones. El invierno pasado, los bombardeos rusos ya habían reducido a la mitad la producción de gas ucraniana.





Y según un recuento de la ONU publicado el viernes, el mes de septiembre fue particularmente mortal para los civiles ucranianos, lo que confirma “La preocupante tendencia hacia la violencia intensa” contra la población.





Ucrania también ataca regularmente a Rusia, en particular a las refinerías, lo que ha provocado que los precios del combustible aumenten desde el verano. Volodymyr Zelensky estimó esta semana que la escasez de combustible en Rusia era “hasta el 20% de las necesidades”.





Ucrania también bombardeó recientemente una planta de energía en la región fronteriza rusa de Belgorod, provocando cortes de energía allí.