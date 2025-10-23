La CIJ insta a Israel a no utilizar el hambre como método de guerra, el Estado judío “rechaza” la decisión





La decisión se produce mientras las organizaciones de ayuda luchan por acelerar la entrada de la tan necesaria ayuda humanitaria a la Franja de Gaza tras el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este miércoles 22 de octubre que el Estado judío estaba obligado, según el derecho internacional, a facilitar la entrega de ayuda al enclave, subrayando que el país debe cubrir las necesidades básicas de los palestinos, esenciales para su supervivencia. La opinión de la CIJ no es jurídicamente vinculante, pero la Corte considera que “gran significado jurídico y autoridad moral”.









Esta decisión responde a una petición de Naciones Unidas, que había pedido al tribunal de La Haya (Países Bajos) que aclarara las obligaciones de Israel, como potencia ocupante, hacia la ONU y otros organismos. “incluido garantizar y facilitar la provisión sin trabas de las necesidades básicas esenciales para la supervivencia” Palestinos. En abril, los jueces escucharon testimonios durante una semana de docenas de países y organizaciones, muchos de los cuales se referían al estatus de UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos.





• No recurrir al hambre como arma de guerra.





“La Corte recuerda la obligación de Israel de no recurrir al hambre de la población civil como método de guerra”declaró este miércoles el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa. “Como potencia ocupante, Israel debe garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia”añadió.









El martes, Abeer Etefa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para Oriente Medio, afirmó que 530 camiones de la organización habían entrado en Gaza desde el alto el fuego. Estos camiones entregaron más de 6.700 toneladas de alimentos, lo que, según ella, es, “suficiente para alimentar a casi medio millón de personas durante dos semanas”.





• La CIJ insta a Israel a facilitar el trabajo de la UNRWA





Para la CIJ, Israel debe, por tanto, facilitar la entrega de ayuda a Gaza, en particular la proporcionada por la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. “La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los programas de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA”declaró Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ.





Israel había prohibido la UNRWA después de acusar a algunos de sus empleados de participar en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra. Pero Israel no ha demostrado que parte del personal de la UNRWA fuera miembro de Hamás, según la Corte Internacional de Justicia.









“El Tribunal concluye que Israel no ha fundamentado sus acusaciones de que una parte importante de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamas. (…) u otras facciones terroristas”afirmó también el presidente de la CIJ.





• Israel “rechaza categóricamente” la decisión





Israel no participó en el proceso, pero un funcionario israelí dijo a los periodistas antes de la audiencia que se trataba de una “abuso del derecho internacional”.





El miércoles, el Estado judío “rechazado categóricamente” la decisión de la CIJ. La opinión del máximo tribunal de la ONU es “un nuevo intento político de imponer medidas políticas contra Israel al amparo del “derecho internacional””reaccionó en un mensaje publicado en la red social X Oren Marmorstein, portavoz del ministro de Asuntos Exteriores israelí.









• Palestina insta a la comunidad internacional a hacer cumplir la decisión





El delegado palestino ante la CIJ ha instado a la comunidad internacional a garantizar que Israel cumpla con el fallo de la Corte sobre la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.









“Ya es hora de que la comunidad internacional acepte el desafío, porque sabemos (…) que Israel no cumplirá con esta decisión y no respetará las responsabilidades que le asigna la Corte”dijo Ammar Hijazi a los periodistas presentes. “Por lo tanto, corresponde a (…) a la comunidad internacional defender estos valores y obligar a Israel a cumplir estas leyes”añadió.