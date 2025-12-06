Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo en California durante una reunión familiar: lo que sabemos





Al menos cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el sábado 29 de noviembre por la noche en Stockton, ciudad situada en California, Estados Unidos, al este de San Francisco. Este tiroteo se produce en medio del fin de semana largo del feriado estadounidense de Acción de Gracias.





• Un tiroteo en una sala de recepción





Sábado, alrededor de las 6 p.m. A las 3:00 hora local (París), se produjo un tiroteo en el interior de una sala de recepción en esta ciudad californiana de 320.000 habitantes. La sala de recepción estaba situada cerca de un aparcamiento compartido con otras empresas, precisa la agencia estadounidense. Prensa asociada (AP).





En un mensaje publicado en Facebook, el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, indicó que esto “tiroteo masivo” había tenido lugar “en la fiesta de cumpleaños de un niño”. “Una fiesta de cumpleaños nunca debe ser un lugar donde las familias teman por sus vidas”también escribe Jason Lee. La portavoz de la oficina del sheriff, Heather Brent, sólo ha confirmado, por ahora, que se trataba de un “reunión familiar”.









En un breve mensaje publicado en la red social X, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el gobernador había sido informado de esto. “terrible tiroteo”. “La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está monitoreando la situación” está escrito.









• Al menos cuatro personas muertas y diez heridas





Al menos cuatro personas murieron en este tiroteo. “Podemos confirmar que hasta el momento aproximadamente 14 personas han sido alcanzadas por disparos y que cuatro víctimas han muerto”escribió en un comunicado de prensa en X la Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín, del que Stockton es la capital.









Los afectados, incluidos menores y adultos, fueron trasladados a hospitales locales, dijo Heather Brent. Las autoridades no brindaron información adicional sobre su estado de salud.





“Las familias deberían estar juntas en lugar de estar en el hospital, junto a su ser querido, orando por su supervivencia”lamentó la alcaldesa de la ciudad, Christina Fugazi, según Associated Press.





• Disparos “dirigidos”





Las autoridades dijeron que la investigación estaba en curso y agregaron que la información es extremadamente “limitado”. La policía dijo que podrían haber sido disparos. “dirigido”. “Los investigadores están examinando todas las posibilidades. (…) y estamos trabajando para determinar las circunstancias que pudieron haber llevado a esta tragedia”escribió la policía local en su comunicado de prensa.





“Una tragedia así es impensable. Nos rompe el corazón. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia”. dijo el fiscal del condado de San Joaquín, Ron Freitas, durante una conferencia de prensa según el canal estadounidense ABC News.









Las autoridades locales han aclarado que el presunto tirador aún no ha sido detenido y han lanzado un llamamiento en busca de testigos. “Si tiene alguna información sobre esta persona, comuníquese con nosotros de inmediato. Si es esta persona, entréguese de inmediato”.añadió Ron Freitas, según Associated Press.





• 16.700 personas asesinadas por armas de fuego en 2024 en Estados Unidos





Con más armas en circulación que personas, Estados Unidos tiene la tasa de muertes por armas de fuego más alta de todos los países desarrollados.





Los asesinatos son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos hasta ahora no han logrado frenar, y muchos estadounidenses siguen muy apegados a sus armas. En 2024, excluyendo los suicidios, al menos 16.700 personas habrán muerto por armas de fuego.









Estos disparos se producen tras un ataque deliberado el miércoles en el otro extremo del país, en la capital federal, Washington, cuando un ciudadano afgano de 29 años, refugiado en Estados Unidos desde 2021, mató a un joven soldado de la Guardia Nacional e hirió gravemente a un segundo soldado.