Por supuesto, la IA sería una mejor disertación de filosofía que la tuya. Pero no valdría nada

El filósofo Guillaume von der Weid nos explica por qué los algoritmos, como eruditos como son, no saben cómo producir un pensamiento.





El Bac Philo acaba de terminar, y no es una coincidencia si los sujetos de disertación de dos años cuestionan una nueva realidad, en parte dibujada por la inteligencia artificial: “¿Nuestro futuro depende de la técnica?” »» Y “¿La verdad es siempre convincente?” »». Es que necesitamos más cabezas bien hechas, en lugar de chatgpt muy completas.





Muchos estudiantes se preocuparon por su capacidad para cumplir con las expectativas de la disertación de filosofía, una prueba que es codificada y misteriosa, solemne e inútil. Y los candidatos se preguntan: ¿Qué habría hecho Chatgpt en mi lugar? Porque la inteligencia artificial hoy no solo es capaz de escribir una disertación de filosofía perfecta, sino también para corregirla. ¿Qué es bueno pensar por ti mismo si el autómata piensa mejor y todo, incluido sí mismo?









Pregunta en realidad tan antigua como una filosofía con un estatus ambiguo, entre el conocimiento que debe aprender, de la misma manera que los teoremas matemáticos, los eventos históricos y los descubrimientos científicos, y una opinión personal en un alcance limitado. “Inútil e incierto”como Blaise Pascal lo resumió irónicamente.





Pero si ChatGPT puede desarrollar automáticamente un pensamiento sobre la base de todos los conocimientos disponibles, es bueno que pueda tener un pensamiento justo, sin tener que pensarlo usted mismo. Un pensamiento universal sin sujeto, sin sesgo, sin agujeros, conduciría, por los desvíos de un algoritmo que totaliza, fino y estructurando, a una disertación perfecta que solo sería copiar.





Problema resuelto.





Excepto que la filosofía no es solo una prueba de BAC: también es una prueba subjetiva, que consiste en darse cuenta del límite de su conocimiento, y no solo de sus límites cuantitativos, para usar la distinción kantiana. Porque, por todo lo que sepa, nunca llegará al mundo en su realidad final, la fuente de la moralidad, el misterio de los religiosos, el significado de la vida. Ahora la filosofía es precisamente la prueba de mi finitud, de mi inconsciente, de mi mortalidad, es decir, problemas que no tienen solución.









Sin embargo, cuente con ChatGPT para que sea una solución: ¡la solución es que debe aceptarse que no hay solución! No es una solución, es la condición humana. Chatgpt puede sintetizar todo lo que ya hemos dicho sobre estos problemas de una manera perfecta, hará una hermosa nota de síntesis, no un pensamiento humano, lo que solo se cree. probado.





Pero, por lo tanto, ¿cómo evaluar una prueba interna mediante una prueba escolar? Este es todo el interés de la clase de filosofía, donde practicamos el pensamiento juntos, en diálogo, sin presuposiciones. Lo digo en todos los tonos a mis alumnos durante veinte años: sin citas, sin teoría, sin lecciones, pero solo un pensamiento que progresa por su experiencia, su preguntas, su Aspiraciones. Un pensamiento que toma problemas en serio, que son su problemas, su enfermedad, el padre que TÚ abandonado, la verdad que TÚ Evite, el amor del cual TÚ duda, cuya moralidad TÚ son incapaces …





Es por esta vida lo que se pregunta a sí mismo, en lugar de “topos” (Lugares comunes) En los autores, los conceptos, los puntos de referencia, que se escriben las mejores copias. Copias oh tan imperfecto, pero vivo, que muestran un Progresión autónoma, que es el objetivo real de la escuela. Porque una sociedad no quiere personas perfectas, sobrehumanos robóticos, sino personas que saben cómo juzgar, juzgar que no saben, para juzgar lo que hacemos.





Pero, sobre todo, juzga qué es el conocimiento, en un momento en que la IA amenaza con abrumar al planeta con una avalancha de artículos automáticos, de fallasbucles autodenominados en las redes sociales, que mezclan irreversiblemente lo verdadero con falso. Juzgando, ChatGPT no sabe cómo hacerlo.