"El museo me dijo que todo fue cancelado ..."

Narrativo

El presidente estadounidense se ha apoderado del salón de performance del Centro Kennedy, tiene la intención de gobernar museos, arquitectura e incluso Hollywood. Una ofensiva general, con el proyecto para construir un arte nacional megalomaníaco y anti-desperdicio.





“¿Cuál es el mejor musical”, el fantasma de la ópera “o” les miserables “?» Fue sobre esta cuestión del amante de la música que Donald Trump abrió la primera reunión de la Junta Directiva del Centro Kennedy el 17 de marzo, después de tomar el control del Templo Cultural de Washington. “Cuando vas a ver” Les Mis “y” The Ghost of the Opera “, escuchas grandes voces. Es algo más que estrellas del pop … necesitamos ocho shows por semana, con una mañana los miércoles.» »





Alrededor de la mesa, los nuevos miembros del consejo escuchan lo mismo El curso de su “maestro” de la comedia musical. Seleccionado por él mismo en criterios oscuros, a cambio han nombrado “Por unanimidad” A la cabeza de la institución, dijo con la satisfacción de un rey Ubu. Está su ex Diplomat Richard Grenell, a quien nombró directora del teatro, Susie Wiles, su jefe de gabinete de la Casa Blanca, Cheri Summerall, …