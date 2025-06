Nicolas Sarkozy excluida de la Legión de Honor después de su condena en el caso de escucha

Por

Una sanción extremadamente rara para un ex presidente: Nicolas Sarkozy fue excluida de la Legión de Honor después de su condena, que se convirtió en definitiva, en un año de prisión por corrupción en el caso de escucha, según un decreto publicado este domingo 15 de junio en la revista oficial.









El ex presidente (2007-2012), también excluido de la Orden Nacional del Mérito, se convierte en el segundo jefe del estado francés privado de esta distinción después del mariscal Pétain, a quien la Legión de Honor había sido retirada después de su condena en agosto de 1945 por alta traición e inteligencia con el enemigo.





El ex presidente tiene “Toma nota” De su exclusión y recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECDH) todavía tiene que decidir sobre su apelación en este caso, reaccionó a su abogado Patrice Spinosi en una declaración transmitida a AFP. “La condena de Francia (por el CEDR) implicará la revisión de la condena penal pronunciada (por Nicolas Sarkozy) al mismo tiempo que la exclusión de la Orden de la Legión de Honor, una es solo la consecuencia de la otra”aseguró a Patrice Spinosi.





Se esperaba esta fuerte decisión del símbolo ya que la condena de Nicolas Sarkozy en el caso de escucha se hizo final por el rechazo de una apelación del Tribunal de Casación en diciembre.





Exclusión automática





En este archivo, el ex jefe del Estado fue declarado culpable de haber, en 2014, haber intentado corromper a un magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, con la esperanza de obtener información confidencial y con la ayuda de su abogado, Thierry Herzog. Los tres fueron sentenciados, en primera instancia y en apelación, a la misma sentencia de tres años de prisión, incluida una granja.





Con el rechazo de su apelación final en Francia, Nicolas Sarkozy estaba bajo una exclusión de la Legión de Honor, que es automática cuando un destinatario es definitivamente condenado por un delito o recibió una sentencia de prisión igual o mayor que un año firme.









En estos casos, el retiro es “Disputar”había subrayado en marzo el gran canciller de la Legión de Honor, el general François Lecointre, quien firmó el decreto desactivado Nicolas Sarkozy de los dos títulos de los cuales era de alto nivel, el más alto grado.





Durante el procedimiento, el ex jefe de la derecha francesa pudo afirmar sus observaciones con la gran cancillería, aprendimos de una fuente cercana al archivo. “El gran canciller de la Legión de Honor tuvo lugar con abogados eminentes de la buena aplicación de los textos vigentes en este caso específico”se indica a la cancillería grande.





“Este asunto no ha terminado del todo”





“No hay dificultad para ser el hijo de mi padre. Solo hay orgullo y honor hoy como todos los días”reaccionó a su hijo Louis Sarkozy a Francia Inter, recordando que Jacques Chirac le había dado esta distinción por su papel en el rehén de 1993 en una escuela de guardería en Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) de los cuales era alcalde.





“Es una regla, pero también es una pena”Deploró en FranceInfo el nuevo Secretario General de LR, Othman Nasrou.









En el campamento macronista, el tono era cauteloso. “Observo que hay una apelación contra la decisión judicial. Este asunto, por lo tanto, aún no está completamente terminado”reaccionó el jefe de la diplomacia francesa Jean-Noël Barrot al Gran Jurado RTL/Le Figaro/Public Sénat/M6.





A la izquierda, el diputado ambiental Benjamin Lucas dio la bienvenida a la decisión, pidiendo a X a qué “La República priva sus privilegios y su influencia institucional que deshonró su función y traicionó el juramento sagrado que vincula a las personas con sus funcionarios electos, el de la probidad”.









“Los franceses tienen muchos problemas para entender que la justicia debe aplicarse de manera diferente dependiendo de las personas”dijo en BFMTV, el Coordinador Nacional de La Francia, Insumise Manuel Bompard. En el extremo derecho, Eric Zemmour dijo que en Francia 3 no “Deseo que se agregue una humillación a su oración”.





“Ejemplo”





A finales de abril, Emmanuel Macron también reaccionó a esta perspectiva al margen de un viaje a Madagascar. “Desde mi punto de vista, desde donde estoy, creo que no sería una buena decisióndijo. Creo que es muy importante que (…) los ex presidentes sean respetados y, por lo tanto, el presidente de la República que soy, como un gran maestro (de la Legión de Honor, nota), no tomará ninguna decisión de este tipo “agregó, incluso si no se le pide que intervenga en casos de retirada “Disputar” Como el de Nicolas Sarkozy.





Como Gran Maestro, el Presidente de la República solo ha estado en el capítulo de procedimientos disciplinarios convencionales bajo los cuales no se cumplen las condiciones de retraso de la automática. El Jefe de Estado luego interviene al final para decidir una sanción después del consejo del Consejo de la Orden que puede recomendar una culpa, suspensión o exclusión.









Refiriéndose en marzo el caso de Nicolas Sarkozy, el gran canciller de la Legión de Honor había reconocido que “Ower” La exclusión fue “Vuelva a vender mucho dolorosamente” por el que fue atropellado por él.





Pero este ex jefe de gabinete de los ejércitos insistió en la importancia de las sanciones disciplinarias para mantener “Ejemplo” de la Orden de la Legión de Honor. “Es un tema importante”dijo. “El tema de la disciplina es aún más importante ya que la ejemplaridad de la orden también se deriva del hecho de que las personas que están decoradas pueden ser sancionadas”.





En virtud del decreto firmado el 5 de junio, los dos co -apestores de Nicolas Sarkozy, Gilbert Azibert y Thierry Herzog, también están excluidos de la Legión de Honor y la Orden Nacional de Mérito.





Además de la escucha, Nicolas Sarkozy está implicada en varios casos judiciales y apareció en particular a principios de 2025 por sospechas de fondos libios de su campaña presidencial de 2007. La sentencia en este archivo se emitirá a fines de septiembre.