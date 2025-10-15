Por qué María Corina Machado dedicó su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump





El Premio Nobel de la Paz acaba de ser otorgado a María Corina Machado, de 58 años, líder de la oposición venezolana que actualmente vive en la clandestinidad. Durante veinte años, Machado ha encarnado la resistencia civil a los regímenes bolivarianos fundados sobre los últimos vestigios del socialismo revolucionario. Al prohibirse presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, reunió a una oposición dividida en torno a un solo candidato, Edmundo González Urrutia. El pueblo votó abrumadoramente por él. Esto sin contar la voz del propio Nicolás Maduro: reacio a la democracia, proclamó autoritariamente su victoria. Entonces Machado se escondió, negándose a salir de Venezuela a pesar de las amenazas en su contra, a pesar de las detenciones de sus seres queridos. Es este coraje y perseverancia lo que saludó el Premio Nobel. Es el régimen dictatorial de Maduro, heredero de Chávez, que arruinó a su país, que destruyó sus instituciones, que empujó a millones de venezolanos al exilio, lo que denunció el Nobel.





Machado dedicó su premio “al pueblo sufrido de Venezuela”. Pero esta figura de la derecha radical de su país también se lo dedicó inmediatamente “al presidente Trump por su decisivo apoyo a (su) causa “. Desde principios de septiembre, Washington ha desplegado ocho buques de guerra…