



Durante los 30 minutos, y ni uno más, del discurso de política general de Sébastien Lecornu este martes 14 de octubre, todo el personal político estuvo esperando saber si el Primer Ministro iba a anunciar o no una suspensión total de la reforma de las pensiones. Y luego llega el momento fatídico en el que el inquilino de Matignon decide aceptar la petición del partido socialista, que puso como condición para la no censura.









Por lo tanto, el gobierno presentará “en noviembre” esta suspensión al Parlamento, anunció Sébastien Lecornu. “El Gobierno debe presentar una enmienda al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social a partir de noviembre”declaró el Primer Ministro en la Asamblea Nacional, durante su primera sesión de preguntas al gobierno. Pero ¿qué cambia realmente esta suspensión? ¿Y a quién afecta semejante cambio? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Edad de salida





La reforma de las pensiones, adoptada por 49,3 en 2023, tiene como principal medida el aplazamiento gradual de la edad de elegibilidad para una pensión, de 62 a 64 años, a razón de tres meses por generación. Actualmente, las personas nacidas en 1963 pueden jubilarse sin reducción a los 62 años y 9 meses, es decir, a partir del 1 de octubre.





La suspensión de la reforma implica, por tanto, congelar esta edad de 62 años y nueve meses… para retomar esta misma subida escalonada en 2028, si las elecciones presidenciales de 2027 no han cambiado la situación entretanto. Si finalmente se mantiene la reforma, el cursor de 64 años se alcanzaría en 2032.









• Contribución





La otra medida de la reforma de pensiones de 2023 fue en el periodo de cotización necesario para obtener una pensión completa. La llamada reforma de Touraine, que entró en vigor en 2020, lo fijó en 172 trimestres (o 43 anualidades) respecto a la generación de 1973. La reforma de 2023 aceleró el ritmo: este objetivo debe alcanzarse desde la generación de 1965. La generación de 1963 debió aportar 170 quarters.





Así, la suspensión de la reforma tendría el mismo efecto de congelar el número de trimestres necesarios para jubilarse sin reducción. Por tanto, el aumento no se elimina sino que se retrasa.





• 3,5 millones de franceses afectados





Según Sébastien Lecornu, estos cambios beneficiarán “en última instancia” “3,5 millones de franceses” que, por tanto, podrán jubilarse un poco antes de lo previsto por la reforma inicial. El Primer Ministro estima que tal cambio costaría 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones en 2027 antes de añadir que la suspensión “no se puede lograr a costa de un mayor déficit” y que ella tendrá que “ser compensados ​​financieramente, incluso mediante medidas de ahorro de costos”.









Horas antes, el nuevo premio Nobel francés de Economía, Philippe Aghion, abogó el lunes por la tarde en el informativo de France 2 para que se lleve a cabo la reforma de las pensiones. “interrumpido” hasta las próximas elecciones presidenciales.





“Creo que hay que parar el reloj ya hasta las elecciones presidenciales. Es decir que estamos a 62 años y 9 meses, nos paramos a 62 años y 9 meses para las elecciones presidenciales”dijo, considerando que “esa es la manera de calmar las cosas” y eso “Parar no cuesta mucho” sin especificar los costos exactos.