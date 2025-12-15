Ataque terrorista durante una fiesta judía en Sydney, ira de los ganaderos en el suroeste, elección presidencial en Chile... Las cinco cosas para recordar del fin de semana





Rodaje durante una fiesta judía en la playa Bondi de Sydney, elección presidencial en Chile, enfado de los ganaderos en el suroeste… He aquí las principales informaciones para recordar de este fin de semana del 13 y 14 de diciembre.





• Ataque Terrorista ataca festividad judía en Sydney





Dos individuos abrieron fuego este domingo sobre las 18.45 horas. hora local, una multitud celebraba la festividad judía de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney, Australia, matando al menos a 16 personas (incluida la muerte de uno de los dos atacantes), entre ellas un francés, y 40 heridos, en un acto “terrorista” Y “antisemita” según las autoridades. Uno de los dos autores del ataque murió y el segundo, herido, se encuentra en estado crítico, dijo la policía estatal de Nueva Gales del Sur.





El ministro francés de Asuntos Exteriores anunció que entre las víctimas se encontraba un compatriota. “Con inmensa tristeza nos enteramos de que nuestro compatriota Dan Elkayam estaría entre las víctimas del despreciable ataque terrorista”escribió Jean-Noël Barrot en X. “Lloramos con su familia y sus seres queridos, con la afligida comunidad judía y el pueblo australiano”añadió.





“Este ataque tuvo como objetivo la comunidad judía de Sydney el primer día de Hanukkah”una festividad judía que se celebraba en esa época en la playa, dijo el primer ministro estatal, Chris Minns, en una conferencia de prensa. Este es un “acto terrorista”dijo el jefe de la policía estatal, Mal Lanyon. “Descubrimos un artefacto explosivo improvisado en un auto vinculado al delincuente fallecido”añadió.





“El mal se ha desatado en Bondi Beach más allá de lo imaginable”dijo el primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien acogió con agrado la “héroe” quien intervino durante el ataque para intentar controlar a los asesinos.





• Continúa el enojo de los criadores por el manejo de la dermatosis





Los ganaderos aumentan la presión antes de que el lunes llegue a Occitania el Ministro de Agricultura, cuya gestión de la enfermedad de la piel grumosa (DNC) cuestionan. A lo largo del fin de semana se produjeron varios bloqueos de carreteras, sobre todo en el suroeste de Francia, liderados por dos sindicatos, la Coordinación Rural y la Confederación Campesina, muy enfadados por el sacrificio generalizado de animales procedentes de las familias afectadas.





Los agricultores enojados exigen una vacunación generalizada del rebaño francés de 16 millones de cabezas de ganado contra esta enfermedad que no es transmisible al hombre. Por su parte, la Ministra de Agricultura, Annie Genevard, apoyada en este asunto por la alianza sindical mayoritaria FNSEA-Jeunes Agriculteurs, defiende “un protocolo que funcionó muy bien”desde la aparición del primer caso de esta enfermedad en Francia, en junio, en Saboya.





El lunes viajará a Occitania para “Seamos testigos de los inicios de la vacunación en este territorio” por un millón de animales, “porque es la forma de luchar contra la enfermedad”pero el gobierno se muestra muy cauteloso ante una posible generalización de la vacunación.





• La extrema derecha versus la izquierda durante las elecciones presidenciales en Chile





Los chilenos votaron este domingo para elegir a su presidente, en una votación en la que la extrema derecha salió favorecida por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace treinta y cinco años. Acreditado con una gran ventaja en las encuestas, el ultraconservador José Antonio Kast, un abogado de 59 años, se enfrentó a Jeannette Jara, una comunista moderada que representaba una amplia coalición de izquierda.





José Antonio Kast, católico practicante y padre de nueve hijos, hizo campaña sobre la lucha contra el crimen y la promesa de expulsar a los cerca de 340.000 inmigrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos que huyeron de la crisis en su país. Enfrente, Jeannette Jara, de 51 años, ex ministra de Trabajo del presidente saliente Gabriel Boric, prometió un aumento del salario mínimo y la defensa de las pensiones.





Los chilenos comenzaron a votar por la mañana. Los primeros resultados se conocieron pocas horas después del cierre de los colegios electorales, previsto para las 18.00 horas. (22.00 hora francesa).





• El senador Pierre Ouzoulias presenta una denuncia contra un periodista de “Frontières”





Atacado por un periodista del medio de extrema derecha “Frontières”, el senador comunista Pierre Ouzoulias presentará una denuncia, según declaró el sábado a “New Obs”. “Reuniré las pruebas y comenzaré el proceso muy rápidamente”especifica Pierre Ouzoulias. Se presentará denuncia por difamación tras mensaje publicado en red social





El jueves, poco antes de las 16 horas, el medio de extrema derecha y identitario “Frontières” publicó en sus redes sociales un vídeo estampado “exclusivo” de Pierre Ouzoulias vomitando en la tribuna del Senado mientras presidía una sesión en la cámara alta durante la noche del miércoles al jueves. En el proceso, Garen Shnorhokian, ex asistente de campaña de Eric Zemmour, escribió en X compartiendo la secuencia: “Se atiborran tanto de tu dinero que vomitan. » Palabras que obligaron al senador a revelar su enfermedad incurable, el síndrome de Gilbert.





• Tiroteo en un campus universitario en Estados Unidos mata a dos estudiantes





Los tiroteos en el campus de la Universidad de Brown, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, dejaron este sábado dos muertos y nueve heridos, todos estudiantes. De los nueve heridos, ocho resultaron gravemente heridos pero se encuentran en condición estable, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley, en una conferencia de prensa. El tiroteo tuvo lugar en el edificio de ingeniería y física, donde se realizaban los exámenes.





Un sospechoso fue arrestado el domingo. El coronel de policía Oscar Pérez dijo que el arresto ocurrió el domingo por la mañana y que los investigadores no estaban buscando a otro sospechoso.





Según Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, ya ha habido más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año, incluido éste.