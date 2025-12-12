Por qué la nueva estrategia de defensa estadounidense es un desaire para Europa





La administración Trump emitió un documento el viernes 5 de diciembre sobre su “Estrategia de Defensa Nacional”en el que anticipa la“borrado de civilización” de Europa, quiere restaurar su poder en América Latina y juzga “la era de la migración masiva” finalizado.





“En todo lo que hacemos, ponemos a Estados Unidos en primer lugar”resume Donald Trump en un prefacio del documento de 33 páginas, que insta “proteger al país contra las invasiones”. Un texto que constituye un verdadero desaire para los países europeos.





• Un “riesgo de desaparición de la civilización” de Europa





El texto confirma las grandes líneas de la política exterior estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Hay un riesgo “borrado de civilización” de Europa, estima el documento publicado durante la noche del jueves al viernes por la administración de Donald Trump. “Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible dentro de 20 años o menos”. El documento de 33 páginas pide “restaurar la supremacía estadounidense” en América Latina y anuncia una “reajuste” de la presencia militar estadounidense en el mundo, “para responder a amenazas urgentes en nuestro continente y alejarnos de teatros cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en los últimos años o décadas”.





Washington también afirma que “La era de la migración masiva debe terminar. La seguridad fronteriza es el elemento principal de la seguridad nacional »afirma el documento, mientras que Donald Trump ha endurecido considerablemente su política contra la inmigración. “Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no sólo contra la migración descontrolada, sino también contra amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas”continúa.





• Berlín asegura que no quiere “consejos del exterior”





Berlín reaccionó rápidamente. Alemania no necesita “Consejos desde fuera”declaró tras la publicación del texto, el jefe de la diplomacia alemana. “Temas como la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades libres” “No puede ser discutido por Washington”, afirmó el Ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, en una conferencia de prensa en Berlín con su homólogo islandés. “Tampoco creemos que nadie deba darnos consejos sobre esto, porque esto está organizado por nuestro orden constitucional”añadió el ministro conservador.





Alemania también atribuye “gran importancia” según él, a la presencia de medios de comunicación libres en su territorio, otro tema reciente de disputa con Washington. En septiembre, el jefe de la diplomacia alemana abogó por una prensa “gratis”, ” incluido “ en Estados Unidos, cuando la Casa Blanca estaba considerando acortar la duración de las visas para periodistas extranjeros.





• Un texto “inaceptable y peligroso” para Valérie Hayer





El texto de la Casa Blanca que define la nueva estrategia de seguridad estadounidense es “inaceptable y peligroso”juzgó también el viernes la eurodiputada Valérie Hayer, presidenta del grupo centrista Renovar Europa en el Parlamento Europeo. “Este documento es inaceptable y peligroso. La administración Trump no tiene por qué interferir en nuestras políticas internas”reaccionó este funcionario electo francés en X. “Esta administración Trump es enemiga de Europa. Necesitamos dejar de ser amigos de ella”.volvió a asegurar.













• Estados Unidos, sigue siendo el “mayor aliado” de la UE





A pesar de todo, Estados Unidos sigue “el mayor aliado” de la Unión Europea, afirmó el sábado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. “Por supuesto que hay muchas críticas, pero creo que algunas también son válidas”dijo en una conferencia en Doha, Qatar.





“Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor aliado (…) no siempre hemos coincidido en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue siendo el mismo. Somos los mayores aliados y debemos permanecer unidos”agregó al considerar que “Europa subestimó su propio poder”.





Esta posición es también la de Ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul: “Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro aliado más importante en la alianza (OTAN), centrada en cuestiones de defensa y seguridad”aseguró el viernes.