Combates armados, fronteras disputadas, 500.000 personas evacuadas… ¿Qué está pasando entre Tailandia y Camboya?





Más de medio millón de personas han evacuado las regiones fronterizas de Tailandia y Camboya, donde los combates que continúan este miércoles 10 de diciembre han dejado al menos 11 muertos desde principios de semana, lo que llevó al presidente Donald Trump a anunciar su intervención para “detener” hostilidades.





• Una frontera resultante de una colonización disputada





Tailandia y Camboya han reanudado las hostilidades tras algunas semanas de cese. Los dos países se disputan el recorrido de partes de su frontera de 800 kilómetros de longitud, principalmente en la región del templo de Preah Vihear. Esta ruta en disputa data de la colonización francesa.





Los dos países del Sudeste Asiático ya se habían enfrentado en julio. Los dos vecinos firmaron un acuerdo de alto el fuego el 26 de octubre, bajo los auspicios de Donald Trump, que fue suspendido unas semanas más tarde por Tailandia después de que la explosión de una mina terrestre hiriera a varios de sus soldados. Ambas partes se habían comprometido a retirar sus armas pesadas, desminar las zonas fronterizas y continuar el diálogo, pero nada se resolvió sustancialmente.





Los dos vecinos del sudeste asiático se acusan mutuamente de haber provocado la reanudación de las hostilidades. El martes por la noche, el Ministerio de Defensa tailandés dijo que Tailandia continuará sus operaciones militares hasta Camboya. “cambiar de posición”.





• Más de 500.000 personas evacuadas en la frontera





“Los civiles tuvieron que evacuar en masa debido a lo que evaluamos como una amenaza inminente a su seguridad”explicó el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant Kongsiri, tras anunciar la evacuación de más de 400.000 de sus nacionales.





El ejército camboyano dijo que más de 100.000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en cinco provincias fronterizas con la frontera en disputa. “En total, 20.105 familias, o 101.229 personas, fueron evacuadas a centros de acogida y familiares en cinco provincias”afirmó la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata.





El número de desplazados supera al de julio, cuando 300.000 personas huyeron de los combates, por tierra y por aire, que dejaron 43 muertos en ambos bandos en cinco días.





• Siete civiles camboyanos y cuatro soldados tailandeses asesinados





En total, siete civiles camboyanos y cuatro soldados tailandeses murieron, según los últimos informes de las autoridades. El fuego de artillería resonó el miércoles por la mañana en la casi desierta aldea camboyana de Samraong, a pocos kilómetros de la frontera y de varios templos históricos reclamados por Tailandia.









Al otro lado de la frontera, Niam Poda estaba lavando ropa en su casa en la provincia tailandesa de Sa Kaeo el lunes cuando se produjo una fuerte explosión. “Tuve que correr para salvar mi vida tan pronto como pude”testificó la campesina de 62 años, que dejó apresuradamente sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión. “Espero que pronto vuelva la paz para poder volver a cuidar mis cañas de azúcar”añadió frente a su tienda de campaña montada bajo un refugio improvisado.





• Trump quiere “hacer una llamada telefónica”





El martes, durante un mitin ante sus seguidores en Pensilvania, el presidente estadounidense dijo que tenía previsto llamar a los líderes de los dos países para pedirles que pusieran fin a los combates. “Mañana tengo que hacer una llamada y creo que lo entenderán”lanzó Donald Trump. “¿Quién más diría ‘voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra entre dos países muy poderosos’? »





Un poco antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llamó en un comunicado de prensa a “cese inmediato” enfrentamientos. “Instamos al cese inmediato de las hostilidades, la protección de los civiles y el regreso de ambas partes” al Acuerdo de Paz de Kuala Lumpur del 26 de octubre, firmado por los dos países bajo los auspicios del presidente Trump y del primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.





• La Unión Europea pide “la máxima moderación”





El lunes, la Unión Europea pidió a Tailandia y Camboya que “la mayor moderación”. “Los recientes intercambios de disparos entre Camboya y Tailandia representan una escalada de las hostilidades”escribió en un comunicado de prensa la portavoz del servicio diplomático de la UE, Anitta Hipper.





“La UE pide a ambos países que ejerzan la máxima moderación y vuelvan a la declaración firmada el 26 de octubre”también está escrito en el texto.





• Camboya se retira de los Juegos del Sudeste Asiático









El Comité Olímpico Nacional de Camboya (NOCC) ya había anunciado a finales de noviembre que sus atletas no participarían en pruebas que involucraran ocho disciplinas. “debido a importantes preocupaciones de seguridad”.





Miembros de la delegación camboyana participaron este martes en el desfile de los atletas durante la ceremonia inaugural de los Juegos del Sudeste Asiático en Bangkok, ciudad anfitriona junto con la provincia costera de Chonburi. La ceremonia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y en presencia de miembros de la familia real tailandesa.