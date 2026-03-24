¿Por qué la Guerra Civil sigue obsesionando a Estados Unidos?

para ir más lejos

Donald Trump no sólo quiere reinar sobre el presente. También quiere gobernar el pasado. En marzo de 2025, uno de sus decretos expuso su ambición: “devolver la verdad y la cordura a la historia estadounidense”. Era evidente que iniciaba la gran operación de limpieza consistente en eliminar del discurso oficial todo lo que contraviniera su propia visión blanca, masculina y heroica de los siglos precedentes.

¿El genocidio indio? ¿Las luchas de las minorías? ¿La lucha de las mujeres? ¿O –primero en la lista– la esclavitud y la cuestión racial? Tantos momentos embarazosos que sólo interesan a los “wokes” y que deberían ser borrados porque, a sus ojos, sólo sirven para dividir, mancillar y degradar a un país al que pretende devolverle su “grandeza”.

En el corazón de este pasado, un episodio ocupa un lugar especial: la Guerra Civil (1861-1865). Todo le confiere un estatus aparte: la causa que la desencadenó (la cuestión de la esclavitud), su poder mortífero (causó más muertes que todas las guerras en las que el país participó posteriormente), el desgarro que creó entre los estadounidenses y sus consecuencias a largo plazo.

Si quieres entender por qué, puedes ver este nuevo episodio narrado por François Reynaert, también conocido como Uncle Obs, dirigido y editado por Louis Morice.