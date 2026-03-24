Ante el aumento, ¿cuáles son las tímidas medidas anunciadas por el gobierno?

En algunas estaciones, el combustible alcanza ahora los 2,20 euros en el surtidor debido a la guerra librada por Estados Unidos e Israel en Irán. Mientras nuestros vecinos italianos y españoles anunciaban una reducción de los impuestos, el gobierno francés concedió el lunes 23 de marzo tímidas medidas para apoyar el flujo de caja de los sectores del transporte, la pesca y la agricultura, pero sin poner en marcha ayudas directas al surtidor.

En particular, el gobierno “pidió y permitió a la refinería de Gravenchon aumentar rápidamente sus capacidades”indicó en X el primer ministro, Sébastien Lecornu, en referencia al sitio situado cerca de Le Havre, recientemente adquirido por la compañía energética canadiense North Atlantic.

Él enfatiza que “La crisis en Oriente Medio y las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz están haciendo subir los precios de la energía en todo el mundo”afectando “sectores esenciales”como la pesca, el transporte o incluso la agricultura, que consumen grandes cantidades de combustible.

Este aumento podría ir “hasta 12.000 toneladas” queroseno adicional por mes y “hasta 15.000 toneladas” diesel adicional por mes, “si se cumplen todas las condiciones”precisa Atlántico Norte, sobre estos recursos de los que Francia es el país más dependiente de las importaciones.

Sin embargo, el margen de maniobra de las compañías petroleras establecidas en Francia parece muy limitado. En particular, el país importa el 50% del diésel que consume. Un consumo que aumentará a 27 millones de toneladas en 2025, según las últimas cifras de la Unión Francesa de Industrias del Petróleo (Ufip).

El ejecutivo, también limitado por la disciplina presupuestaria, no se plantea por el momento reducir los impuestos sobre los combustibles, a diferencia de sus vecinos europeos. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni adoptó un decreto destinado a reducir “para todos” los precios del combustible en el surtidor en alrededor de 25 centavos hasta mediados de abril. En España, el descuento que permiten las medidas fiscales alcanza los 20 céntimos por litro de gasolina o diésel.

Nada de esto en Francia por el momento. “El reflejo de algunas personas es hablar sistemáticamente de reducir los impuestos y luego se les critica por haber sido demasiado generosos. En este contexto, debemos encontrar el camino correcto”. justificado este martes por la mañana por la diputada del Renacimiento Elisabeth Borne en TF1.

Para los profesionales de tres sectores muy afectados por el aumento de los precios del combustible tras la guerra (pesca, transporte y agricultura), el gobierno ha anunciado algunas ayudas modestas.

Los Ministerios del Mar y de Pesca, el de Transportes y el de Agricultura han detallado, en comunicados de prensa separados, medidas similares: aplazamiento de las cotizaciones sociales y “Ampliación de los plazos fiscales” para las empresas que lo soliciten, así como préstamos de Bpifrance, el banco público de inversiones.

Por parte de los pescadores, la Asociación nacional de organizaciones de productores (Anop) y la Unión de armadores pesqueros franceses (UAPF) denunciaron inmediatamente “medidas” y exigió acciones “a la altura de las circunstancias”en un comunicado de prensa conjunto. “A pesar de los repetidos compromisos, no se ponen sobre la mesa medidas concretas. En estas condiciones, hacerse a la mar equivale a trabajar con pérdidas: nuestros barcos se detendrán”Por su parte, el Comité Nacional de Pesca Marítima y Agricultura Marina (CNPMEM) se mostró alarmado.

La Federación Nacional de Transporte por Carretera (FNTR) también pidió al Estado que publique un índice de referencia del diésel cada dos semanas en lugar de cada mes, con el fin de reflejar más rápidamente en las facturas las variaciones de los precios de los combustibles. Un cambio que se adoptará “temporalmente”anunció el gobierno el lunes, invitando también a los transportistas “reducir sus condiciones de pago para apoyar aún más a los operadores”.

El Ministerio de Agricultura indicó además que estaba buscando “un acuerdo de mercado con bancos y distribuidores, en particular para estudiar el apoyo a la producción agrícola y pedir flexibilidad y flexibilidad” en la tramitación de expedientes de empresas en crisis.