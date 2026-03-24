un hombre “ejemplar”, actor de la “alianza rojo rosa verde”… Lluvia de homenajes desde la izquierda

Después de la muerte el domingo de Lionel Jospin, figura socialista de la vida política francesa, este lunes 23 de marzo una lluvia de homenajes de la izquierda. El hombre que fue Primer Ministro de 1997 a 2002, primer secretario del PS de 1981 a 1988, luego de 1995 a 1997 y candidato fracasado en las elecciones presidenciales de 1995 y 2002, representó una de las figuras emblemáticas de la izquierda francesa.

El ex Presidente de la República François Hollande, primer secretario del PS cuando Lionel Jospin era inquilino de Matignon, saludó a un hombre que “la ejemplaridad encarnada en la política”. También expresó su infinita tristeza por la desaparición de su “amigo”.

Olivier Faure, diputado y actual primer secretario del Partido Socialista, saludó a quien le representó “una izquierda republicana exigente, honesta” en una publicación en X (anteriormente Twitter). Recordó las victorias de Lionel Jospin y su “Reformas que han tenido un impacto duradero en la sociedad francesa”. Es pues el hombre de “avances sociales concretos, diseñados para mejorar la vida del mayor número posible de personas”. También saluda la memoria de un “inspirador”, “un modelo de rectitud” quien tenia “Llevó al poder a la izquierda plural”.

Emmanuel Grégoire, ahora nuevo alcalde socialista de la ciudad de París, declaró este lunes que ” dedicado “ su victoria a Lionel Jospin. “ (Él) fue figura tutelar durante varias generaciones, y abrió camino incansablemente. Le debemos mucho”añadió.

Martine Aubry, ministra de Solidaridad durante el gobierno de Lionel Jospin y actual alcaldesa de Lille, también rindió homenaje al político. “Para mí era un estadista y hoy no veo muchos de ellos, ni de derecha ni de izquierda”declaró el socialista al micrófono de “Francia Inter”.

Por su parte, la ex ministra socialista Ségolène Royal evoca “un ideal político, de rara honestidad, guiado por una constante exigencia moral” y te invita a permanecer fiel a tu “herencia profundamente republicana”.

Catherine Trautmann, ex Ministra de Cultura del gobierno Jospin de 1997 a 2000 y alcaldesa, una vez más, de Estrasburgo, elogió a un hombre que “Habrá sabido al frente de la izquierda plural lo que tantos luchan hoy por lograr: reunir sin diluir, unir sin borrar”.

Laurent Fabius, ex Primer Ministro, ex Presidente del Consejo Constitucional y rival histórico de Lionel Jospin con quien discutió durante mucho tiempo sobre el legado de François Mitterrand, saludó “una gran y bella figura de la izquierda francesa” y un “líder político de alto valor moral”.

El secretario nacional de Ecologistas elogió a Lionel Jospin, calificado de “monstruo sagrado de la izquierda francesa”, en la red social “el establecimiento de 35 horas, CMU y PACS”.

El líder de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon saludado “el hombre de las 35 horas, de la alianza rojo rosa verde”, en una publicación publicada en X.

Por su parte, Manuel Bompard, diputado y coordinador nacional de La France insoumise, también habló de X. “Para mi generación, esta es la última aparición de un hombre de izquierda en el poder tomando medidas radicales como la semana de 35 horas”escribió. Añadió que los miembros de La France Insoumise “ mejor sin tener miedo a las dificultades”.

Eric Coquerel, presidente del Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional y miembro de Francia Insumisa, rindió homenaje, acompañado de un reproche a una parte de la izquierda, al representante de “Último gobierno de izquierda en este país”.