Por qué la “Bardellamanía” es una ilusión





Hay que reconocer que fue un periodista del medio Bolloré quien mejor entendió a Jordan Bardella. El pasado mes de julio en “Le Journal du Dimanche”, la entrevistadora Sonia Mabrouk, suma sacerdotisa de Europa 1 y CNews, entregó su esclarecedor análisis del personaje: “El presidente de la RN no deja lugar al azar en su deseo de controlar lo que le concierne. Da la impresión de una máquina bien engrasada, quizás demasiado bien. Una especie de ChatGPT que busca pasar todas las pruebas. »





Bardella, ¿una inteligencia artificial? La comparación tiene sentido ya que el apuesto demagogo que actualmente domina las encuestas presidenciales trabaja para producir un discurso prefabricado y proyectar una imagen sintética. La mayoría de las veces, su dominio de los nuevos códigos de comunicación enmascara su inexperiencia, sus deficiencias y su falta de visión. “Un cascarón vacío”acabó diciendo sobre él su primer entrenador, que transformó al joven activista de extrema derecha en un fenómeno mediático. Jordan o el vecino, más accesible y tranquilizador que Le Pen. En las redes sociales, sus referencias a los videojuegos, su apetito por la repostería ácida y sus sesiones de culturismo contribuyen a trivializar la nauseabunda ideología del RN. Sin embargo, en las elecciones legislativas de junio de 2024, fue él quien nominó a decenas de candidatos racistas y antisemitas que fueron rápidamente desenmascarados.





Aconsejado por dos ex activistas de extrema derecha, el as de los selfies deambula por los televisores exponiendo elementos calibrados del lenguaje. Pero cuando la entrevista le obliga a alejarse de su “guión”, el robot falla. Como el 13 de diciembre, en el rodaje de “¡Qué tiempo!” (Francia 2), donde repitió una pregunta vacía (“¿De dónde saca toda esta energía?”) delante de los retratos de Sarkozy y Trump, mostrando su falta de réplica y una fascinación preocupante por el presidente estadounidense.





El treintañero jura que no se presenta al Elíseo y que sólo tiene ambiciones para Matignon. Por ahora, su jefa Marine Le Pen sigue siendo la candidata oficial de la RN al cargo supremo. Pero todo el mundo sabe que corre el riesgo de ser privada de su candidatura si el Tribunal de Apelación de París confirma, el próximo verano, su condena a una pena de inhabilitación en el caso de los asistentes parlamentarios europeos. “Jordan Bardella puede ganar las elecciones presidenciales por mí. ella ya lo ha anticipado. Las ideas sobrevivirán, el futuro de Francia está asegurado. »





Sin espera, la criatura se emancipa. Con la ayuda interesada de poderosos protectores. Mediante ascensos y firmas, el grupo del multimillonario reaccionario Vincent Bolloré aseguró el éxito de su autobiografía “Lo que busco” y de un segundo libro sobre su encuentro con sus conciudadanos “Lo que quieren los franceses”, publicado por Fayard, la casa especializada de Bolloré en la publicación de best sellers de la derecha mohosa o repetidamente condenada (Villiers, Zemmour, Sarkozy…). A sus admiradores, Jordan Bardella se presenta como la encarnación del pueblo, criado por una madre trabajadora en Bondy, destinado al destino de Bonaparte e inspirado por la lectura de Chateaubriand. ¡No sonrías! Según el interesado, esto sería “desprecio de clase”.









La realidad es bastante diferente. Como muestra nuestra investigación, cualquiera que afirme “devolver el poder al pueblo francés” está en camino de convertirse en el favorito de los círculos económicos. Los jefes del CAC 40 aprecian su orientación liberal que reemplaza los caprichos vagamente sociales de Marine Le Pen. Al confiar en él, algunos electores ricos y conservadores pretenden garantizar la defensa de sus intereses. ¿Un bebé Trump de casa? Atraído por el dolce vita y la jet set, Bardella aparece en compañía de la princesa María Carolina de Borbón de las Dos Sicilias, una de las herederas más ricas de Europa. Los franceses que lo alaban hasta el cielo y critican la desconexión de sus cargos electos lo agradecerán…





¿Hasta dónde llegará la “Bardellamanía”? Abundan los ejemplos de favoritos de las encuestas que finalmente mordieron el polvo. Los grupos republicanos de izquierda y centro derecha aún tendrían que ofrecer alternativas creíbles. Y trabajan para disipar la ilusión de una retirada nacional e identitaria en un momento de confrontación global de imperios. ¡Hay una emergencia!



