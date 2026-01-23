En Irán se ha restablecido el acceso limitado a Internet





Irán ha restablecido el acceso limitado a Internet, afirmó el domingo la ONG Netblocks, tras un corte sin precedentes impuesto en medio de una ola de protestas para ocultar una represión que dejó miles de muertos.





“Los datos de tráfico indican un retorno significativo de algunos servicios en línea, incluido Google, lo que sugiere que se ha restablecido el acceso fuertemente filtrado, lo que corrobora los informes de los usuarios sobre una recuperación parcial”afirmó la ONG de vigilancia de la ciberseguridad en un mensaje en las redes sociales.





Las autoridades, que afirman haber recuperado el control de la situación, reabrieron también el domingo escuelas, cerradas durante una semana, y universidades, anunció la televisión estatal.









Al mismo tiempo, el presidente Massoud Pezeshkian afirmó que cualquier ataque contra el líder supremo Ali Jamenei, de 86 años y titular del poder en Irán desde 1989, sería una declaración de guerra, en reacción al presidente estadounidense Donald Trump, que pidió encontrar un nuevo líder. “Un ataque contra el líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”advirtió el presidente iraní.





Hospitales “desbordados de heridos”





El movimiento fue iniciado el 28 de diciembre en Teherán por comerciantes enojados por el coste de la vida, antes de alcanzar una escala mayor el 8 de enero, desafiando abiertamente a la República Islámica en el poder desde 1979. Fue sofocado por una represión descrita como “masacre” por grupos de derechos humanos, gracias a un corte de comunicaciones establecido hace diez días.













A pesar de estas restricciones, y de las impuestas desde hace mucho tiempo a las aplicaciones extranjeras, incluidas Instagram y Facebook, para las cuales es necesaria una conexión VPN, se han filtrado informes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente a través de Starlink, según las ONG.





Amnistía Internacional dijo que había verificado decenas de vídeos y testimonios en los últimos días, que mostraban “que las fuerzas de seguridad disparaban sin descanso contra los manifestantes en las calles y desde posiciones altas”. Los hospitales eran “abrumados por los heridos”según el investigador de la ONG sobre Irán, Raha Bahreini, que denunció una “masacre de manifestantes”.





Al menos 3.428 manifestantes murieron









A falta de una evaluación general oficial, el Líder Supremo iraní informó por primera vez el sábado que “miles de personas asesinadas”atribuyendo estas muertes a “sedicioso”según él manipulado por Estados Unidos e Israel. Hasta entonces, las autoridades se habían limitado a contar decenas de miembros de las fuerzas de seguridad asesinados.









Al menos 3.428 manifestantes murieron, según el último informe de Derechos Humanos de Irán (IHR), cuyas cifras cita la ONU. Otras estimaciones indican más de 5.000 muertes, o incluso hasta 20.000, según esta ONG con sede en Noruega.





El canal de oposición con sede en el extranjero Iran International dice que al menos 12.000 personas han muerto, citando a altos funcionarios del gobierno y fuentes de seguridad.





La justicia iraní ha rechazado categóricamente esta cifra.





¿Ejecuciones canceladas?





Los medios locales informaron de miles de arrestos, y las ONG de derechos humanos estimaron que hasta 20.000 personas fueron detenidas.





El domingo, el portavoz de la justicia iraní, Asghar Jahangir, reafirmó que se organizarían juicios rápidos y advirtió que ciertos actos equivalían al crimen de “guerra contra Dios”castigado con la pena de muerte.









El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el viernes al gobierno iraní por cancelar “todos los ahorcamientos planeados” de manifestantes. Una medida cuestionada por el analista Arif Keskin, para quien “el riesgo sigue siendo muy real”porque “La dirección iraní considera las ejecuciones (…) como una herramienta eficaz” contra toda disputa.



