



Las elecciones presidenciales en Portugal se decidirán en una rara segunda vuelta entre el candidato de centro izquierda y el líder de la extrema derecha, que alcanzó un nuevo nivel el domingo 18 de enero al clasificarse para la votación decisiva prevista para el 8 de febrero. Elegido por sufragio universal, el presidente portugués no tiene poderes ejecutivos, pero puede ser llamado a desempeñar el papel de árbitro en caso de crisis, teniendo derecho a disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.









• El PS a la cabeza en la primera vuelta





Según resultados parciales casi completos, el socialista Antonio José Seguro, de 63 años, quedó primero en la primera vuelta con el 31% de los votos, frente al 23,5% de los votos del candidato populista André Ventura, de 43 años. “Llamo a todos los demócratas, a todos los progresistas y a todos los humanistas a que se unan a nosotros para derrotar juntos al extremismo y a quienes siembran el odio y la división entre los portugueses”reaccionó Antonio José Seguro en su discurso de victoria.









Si bien la elección de un presidente portugués no requiere una segunda vuelta desde 1986, este escenario atestigua los trastornos provocados en los últimos años por el ascenso de la extrema derecha en el país ibérico. “La derecha se ha fragmentado como nunca, pero los portugueses nos han dado el liderazgo”dio la bienvenida a André Ventura, pidiendo a los votantes que no tengan “miedo al cambio”.





• “No hay instrucciones de voto” del Primer Ministro





El primer ministro Luis Montenegro, reelegido el pasado mes de mayo al frente de un ejecutivo minoritario, tendrá en cualquier caso convivir con un jefe de Estado que no procede de su bando, a diferencia del presidente saliente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa. Ante los resultados del domingo, Luis Montenegro se negó a elegir entre Antonio José Seguro y André Ventura. “Nuestro espacio político no estará representado en la segunda vuelta (…) y no daremos instrucciones de voto”declaró el jefe de Gobierno, que a veces se apoya en el Parlamento en la oposición de extrema derecha y otras en la de los socialistas.









• El candidato del gobierno en quinta posición





Al final de una campaña electoral llena de incertidumbre, con un número récord de 11 candidatos, el candidato respaldado por el gobierno, Luis Marques Mendes, quedó en quinta posición, con menos del 12% de los votos. “Esta es una derrota del propio gobierno”analiza la politóloga Paula Espirito Santo.





También según resultados parciales casi completos, el eurodiputado liberal Joao Cotrim Figueiredo quedó tercero, con casi el 16% de los votos. El independiente Henrique Gouveia e Melo, almirante retirado que había liderado la exitosa campaña de vacunación contra el Covid-19, terminó cuarto, obteniendo poco más del 12% de los votos.