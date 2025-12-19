¿Por qué había desaparecido del radar la ganadora venezolana María Corina Machado?





María Corina Machado, figura de la derecha radical venezolana de 58 años, llegó la noche del jueves al Gran Hotel de Oslo, donde suelen alojarse los premios Nobel. Según el “Wall Street Journal”, huyó de Venezuela con la ayuda de Estados Unidos. Galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela, es buscada por la justicia del país por “conspiración, incitación al odio y terrorismo”. Su anterior aparición pública se remonta al 9 de enero, durante una manifestación en Caracas, contra la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro.









La reaparición del opositor se produce en medio de una crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que desde agosto han desplegado una imponente flotilla en el Mar Caribe, oficialmente para luchar contra el narcotráfico, que ha causado 87 muertos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.





La bestia negra del jefe de Estado venezolano, la laureada es criticada por algunos por la proximidad de sus ideas a las del presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel, y apoya este despliegue estadounidense.





• Fuera del poder durante diez años





Han pasado casi diez años desde que María Corina Machado fue excluida de la vida política venezolana. Figura fuerte de la oposición, defiende “cambio” en Venezuela. En la derecha del espectro político, ha hecho de la lucha contra el régimen de Hugo Chávez una verdadera directriz de su programa.





Liberal, el oponente habla de “crear las condiciones para que prospere una economía libre y competitiva” y para que Venezuela se convierta “un pilar de la seguridad democrática” Y “energético”. Acusada de irregularidades administrativas, fue declarada inhabilitada por un año en 2015 por haber participado como“embajador alternativo” de Panamá en reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA).









Victoriosa en las primarias de la oposición en octubre de 2023 con más de 2 millones de votos (92% de los sufragios), la apodada “dama de hierro” despertó preocupación en el campo chavista en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024. Hasta tal punto que la Corte Suprema (el Tribunal Supremo de Justicia), acusada repetidamente de estar bajo el yugo del gobierno, luego declaró al candidato inelegible: Machado fue “inhabilitado por quince años” en enero de 2024, por irregularidades administrativas y traición tras apoyar las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro, según la Corte. Una sentencia fuertemente cuestionada por la oposición, que considera inocente al candidato.





• Buscado por los tribunales





La opositora ingresó ilegalmente a Venezuela en agosto de 2024, pocos días después de las elecciones presidenciales en las que se le impidió participar. Machado optó por quedarse en su país, aunque es buscada por la justicia. Refugiada en un lugar no revelado, continúa afirmando en los medios que Nicolás Maduro le robó las elecciones de julio de 2024, que le otorgaron un tercer mandato de seis años. Su última aparición pública fue el 9 de enero de 2025, durante una manifestación contra la toma de posesión de Maduro y por la libertad de Venezuela.





Ante esta situación, María Corina Machado ha contado con el apoyo de muchos países latinoamericanos pero también de Estados Unidos y Europa, que se niegan a reconocer la victoria presidencial de Nicolás Maduro. La oposición acusa al gobierno de fraude y reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, ahora en el exilio y presente en Oslo el miércoles 10 de diciembre.





• Vínculo con Estados Unidos





Galardonada en octubre con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor de una transición democrática en Venezuela, dedicó su premio, pocas horas después de recibirlo, a Donald Trump. Criticada por su proximidad al inquilino de la Casa Blanca, apoya el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe. “Creo que todo país tiene derecho a defenderse. En nuestro caso, creo que las acciones del presidente Trump fueron decisivas para llegar a donde estamos hoy, que es un régimen (Venezolano) más débil que nunca, porque antes pensaba que podía con todo”justificó el jueves.









Durante su viaje clandestino a Oslo, Machado declaró el 11 de diciembre que había obtenido ayuda de la administración estadounidense para salir de Venezuela. Según el Wall Street Journal, llevaba una peluca y un disfraz cuando comenzó su fuga el lunes por la tarde. Primero tuvo que ir desde los suburbios de Caracas, donde se escondía desde hacía un año, hasta un pueblo de pescadores en la costa.





El martes realizó una peligrosa travesía del Mar Caribe, de la que el ejército estadounidense había sido advertido, para ser recibida en Curazao por un especialista en este tipo de operaciones proporcionado por la administración Trump. Luego tomó el miércoles un vuelo privado a Oslo, añadió el periódico. La ingeniera de formación prometió que ella “Haremos todo lo posible” regresar a su país, a pesar del riesgo de ser arrestado.