



Un proyecto de ley destinado a luchar contra " nuevas formas » del antisemitismo disfrazado de antisionismo es controvertida. Apoyado por Caroline Yadan, diputada de una circunscripción de franceses residentes en el extranjero, incluido Israel, el texto figura en el orden del día de la Asamblea Nacional este lunes 26 de enero, durante una jornada reservada a las propuestas legislativas del grupo Renacimiento.









Sus oponentes de izquierda lo ven como una fusión entre judíos e Israel y un intento de frenar cualquier crítica a las políticas de Benjamin Netanyahu. "Le TV BUS Canal de comunicación urbana" explica por qué se debate.





· Una respuesta a “la explosión de actos antisemitas en Francia”





La propuesta pretende responder a “ La explosión de actos antisemitas en Francia. ” Y ” sus formas renovadas » desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, incluido el llamamiento a la destrucción de Israel, según el parlamentario. “ El antisemitismo nunca es estático. Él se adapta. El cambia su mascara », lanzó su autor durante su examen en comisión el miércoles.





“ En la historia, los judíos siempre son culpables: demasiado ricos o demasiado pobres, envenenadores de pozos, ladrones de órganos, asesinos de niños, asesinos de Jesús. Desafortunadamente, siempre hay una buena razón para odiar a los judíos. Hoy esta buena razón se llama Israel.. »









El texto prevé reforzar la represión de los delitos de provocación y apología del terrorismo, prohibiendo, por ejemplo, su presentación como acto de resistencia, y crea un nuevo delito que castiga los llamados a la desaparición de un Estado. También se aclara el alcance del delito de protesta por la Shoá, al incluir en la ley la reducción o banalización de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, como expresión del antisemitismo.





· Una “combinación” entre la crítica al sionismo y el antisemitismo





Esta propuesta de ley suscita serias preocupaciones: en los últimos días, varios foros de intelectuales y personalidades de origen judío han pedido a los diputados que rechacen el texto.





“ Criticar al sionismo, como cualquier ideología política, es parte del debate democrático normal, mientras que el antisemitismo, como todo racismo, es un delito que debe combatirse y castigarse. », escribe en “Libération” un colectivo entre el que figura Pierre Tartakowsky, presidente honorario de la Liga de Derechos Humanos. Según los firmantes, “ combinar los dos » sería volver a poner « libertad democrática para debatir » y debilitaría la lucha contra el antisemitismo. Además, este texto podría alimentar “ la idea, verdaderamente antisemita, según la cual los “judíos” siempre son tratados mejor que los demás », preocupa a este colectivo.









En otro foro, en “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, los investigadores Jean-Christophe Attias y Esther Benbassa preguntan: “ Sin negar que el sionismo fue una respuesta al antisemitismo, ¿deberíamos ignorar su dimensión colonial? » « Prohibir la comparación significa prohibir a los historiadores realizar su trabajo. », denuncian, creyendo que el texto podría obstaculizar el trabajo de investigadores, periodistas y activistas de la causa palestina.





El texto también asimilaría a las personas de origen judío a las políticas de Benjamín Netanyahu y a la guerra librada en Gaza.





· Socialistas divididos





El texto recibió el apoyo del sector gubernamental y de la Agrupación Nacional, adoptado en la comisión de derecho el miércoles por 18 votos contra 14. A la izquierda, los comunistas, La France insoumise y los ecologistas votaron en contra, considerando suficiente el actual arsenal legislativo y pidiendo al Estado que proporcione más recursos para la prevención y la educación.









Los socialistas se abstuvieron, pero el grupo parece dividido. Sus votos podrían inclinar la balanza en caso de una votación en la cámara. Un puñado de diputados firmantes, entre ellos François Hollande y Jérôme Guedj, son incluso cofirmantes del texto.









Situado en cuarta y última posición, detrás de un texto destinado a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, tiene pocas posibilidades de ser examinado y votado antes de medianoche.