el “¡Taladra, bebé, taladra!” gana Francia





Tuvimos que pensarlo dos veces antes de tomar nota del proyecto de ley propuesto por el grupo macronista en el Senado: relanzar la exploración y explotación petrolera en nuestros territorios de ultramar. ¿Quién podría haber predicho tal cambio diez años después del acuerdo climático de París? Entonces era obvio que teníamos que alejarnos del carbón, el petróleo y el gas a un ritmo sostenido en favor de energías más virtuosas. Dos años más tarde, Francia tuvo el orgullo de dar ejemplo al adoptar la ley Hulot que prohíbe la investigación, la exploración y la explotación de hidrocarburos. Hoy, mientras el cambio climático se está acelerando y estamos experimentando dramáticamente sus primeros impactos, la ONU, el IPCC y la Agencia Internacional de Energía lo están insistiendo con fuerza aún mayor: ¡debemos detener todos los nuevos proyectos de petróleo o gas si queremos escapar del caos climático!





Hace apenas un año, durante la cumbre mundial de los océanos que Francia organizó en Niza, el presidente Macron pidió proteger el fondo marino y su formidable biodiversidad de cualquier nuevo extractivismo. Desgraciadamente, esto lo vemos en el debate político francés: el oscurantismo y el relativismo climático están prevaleciendo aquí. Francia está en proceso de salir del acuerdo de París por la puerta trasera saboteando todas las políticas de descarbonización: renovación térmica de las viviendas, transporte público, electromovilidad, transición agroecológica, descarbonización de la industria, energías renovables… Los resultados son terribles: nuestro país sólo ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero un 1,6% en 2025, ¡cuatro veces menos que nuestras obligaciones!





Con su proyecto de ley, apoyado por la derecha senatorial, el grupo macronista abre un nuevo capítulo en la negación climática: la “recarbonatación” y la carrera precipitada hacia el petróleo. A “¡Taladra, bebé, taladra!” » Trumpiano a la manera francesa… Lo absurdo no termina ahí. Incluso si eso significa negar la realidad climática, ¡también podríamos liberarnos de la realidad física! No hay petróleo frente a las costas de Guyana. No somos nosotros los que decimos esto, sino los grupos petroleros que exploran la zona desde hace sesenta años. El último, TotalEnergies, se fue con las manos vacías en 2019. Entrevistado hace veinte meses por la comisión de investigación del grupo petrolero que dirige, Patrick Pouyanné declaró: “No has oído mucho de TotalEnergies quejándose de la ley Hulot…” Y por una buena razón: “No hay hidrocarburos en Francia. » Y aunque lo hubiera, habría que dejarlo en la roca. Y no sólo por el clima.





“La maldición del petróleo”





La “maldición del petróleo” está documentada desde hace años: cuanto más depende la economía de un territorio de los hidrocarburos, menos se desarrolla y menos benefician sus recursos a su población. Pensemos en Venezuela, Irak, Angola y tantos otros. En 2023, un informe de la Asamblea precisaba incluso que los hipotéticos empleos cualificados vinculados a la explotación de hidrocarburos no beneficiarían a los guyaneses, por falta de formación, sino a las empresas petroleras que captan la mayor parte del valor y vienen con sus propios equipos.





Los territorios de ultramar, que concentran casi el 80% de la biodiversidad francesa, son, sin embargo, los primeros afectados por el cambio climático, que aumenta también los riesgos de catástrofes medioambientales. Guyane Nature Environnement recuerda que, en promedio, durante los últimos veinticinco años, se ha producido un accidente grave al año durante las operaciones petroleras en alta mar, incluidos dos en el vecino Brasil el año pasado. Las ONG señalan también que atacar la biodiversidad significa aumentar la vulnerabilidad de estos territorios: aumento del nivel del mar, olas de calor, ciclones, desaparición de los arrecifes de coral, reducción de las poblaciones de peces, etc. Todos factores que amenazan la biodiversidad, las poblaciones y la economía local de la pesca y el turismo.









Más allá de la resignación climática, ¿qué podemos decir de la hipocresía de este texto, ya que evidentemente no es Francia la que está preocupada por estos proyectos petroleros? Si bien pretende defender sus intereses económicos, esta ley refleja una visión violenta de los territorios de ultramar, reducidos a concesiones del extractivismo, donde las poblaciones locales estarían condenadas a la depredación y a daños a la salud y al medio ambiente. ¿Quién se atrevería a mencionar un proyecto de este tipo frente a la costa de Le Touquet? Los proponentes del proyecto de ley destacan la situación social en su territorio. Con razón. Comparto su enojo por el abandono de la República, los altos precios, las escandalosas situaciones de pobreza, desempleo, viviendas precarias, infraestructuras y servicios públicos deficientes y la ausencia de perspectivas económicas.





La ilusión de un El Dorado





En Guyana, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Tres veces más que en Francia. Una pena para Francia. Razón de más para no crear la ilusión de un El Dorado que traería la llamada prosperidad en quince o veinte años. Una mentira más. Una mentira es demasiada. Y mientras tanto… ¿nada? En cuanto a las Islas Dispersas, también mencionadas, están situadas en el Canal de Mozambique, una zona sometida a una tensión geopolítica muy elevada que no interesa a los grupos petroleros.





Guyana es un territorio inmenso lleno de recursos no explotados o saqueados por sus vecinos, pesca ilegal y lavado de oro. La dependencia alimentaria de este rico territorio es una aberración. Esta parte francesa del Amazonas descuida con demasiada frecuencia el turismo sostenible. Y qué decir de la energía: biomasa, agua, viento, sol, no falta de nada para ser totalmente autónomo.









Esta propuesta de ley, por poco realista que vaya contra la corriente de la Historia, es ante todo un síntoma del abandono de la República que los residentes y sus funcionarios electos experimentan íntima y diariamente. No podemos obligarnos a hacerlo. Francia se compromete a alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, eliminar progresivamente los hidrocarburos para 2040 y reducir sus emisiones en un 55% para 2030. Nuestra soberanía y seguridad energética frente a países cada vez más hostiles requieren energías renovables. Los territorios de ultramar están llenos de un inmenso potencial renovable, mucho más prometedor para empleos de calidad, un futuro y una prosperidad sostenible compartida localmente. No hagamos que nuestros territorios sean aún más vulnerables. ¡En lugar de seguir a Trump, tomemos el ejemplo de los países y territorios que, en América Latina y en otros lugares, están invirtiendo masivamente en estas energías limpias!