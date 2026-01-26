¿Qué sabemos sobre Alex Pretti, el hombre asesinado a tiros por la policía de inmigración en Minneapolis?





“Al menos diez disparos” de fuego. Un estadounidense de 37 años fue asesinado a tiros por agentes federales en Minneapolis el sábado 24 de enero, la segunda muerte de un opositor a la policía de inmigración (ICE) después de la muerte de Renee Good a principios de enero, lo que provocó nuevas manifestaciones en Minneapolis, pero también en Nueva York y San Francisco.









Calificado como“asesino” por la Casa Blanca,“ser de gran corazón” por sus allegados: esto es lo que sabemos sobre Alex Pretti, este enfermero asesinado a tiros en la calle ante las cámaras de numerosos testigos.





¿Un “asesino”, acusado de “terrorismo interno”?





“Estaba allí para ejercer la violencia” : esta es la historia oficial de la Casa Blanca, transmitida por la voz de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien no dudó en acusar al treintañero de “terrorismo interno”. Por su parte, el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, describió a Alex Pretti como“asesino”en un mensaje transmitido por el vicepresidente JD Vance.









Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el hombre estaba armado con una pistola y había “Resistido violentamente” ante un agente “temiendo por su vida” no dispares. En X, el DHS publicó una foto de la supuesta arma.









Pero según un análisis de las imágenes realizado por el medio de investigación Bellingcat, “momentos antes del primer disparo”se ve a uno de los agentes alejándose con un arma similar al arma mostrada por el DHS.









Después, “Dos agentes diferentes están claramente disparando sus armas y se realizan al menos diez tiros en total”continúa Bellingcat, ” mayoría “ mientras “el hombre ya estaba tendido en el suelo inmóvil”.





“Por lo que veo hasta ahora, no parece un tiroteo justificado”dijo Charles Ramsey, ex comisionado de policía en Filadelfia y Washington, que vio los videos como analista policial para CNN. “El hombre está tirado en el suelo… y siguen disparándole.»





Tras la tragedia, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, pidió que las autoridades locales, y no federales, tomen el liderazgo en las investigaciones. “No podemos confiar en el Estado federal”afirmó, antes de criticar al ICE que, según él, siembra “caos y violencia”.





“Era muy sensible a las causas de las personas”





Indignados por la narrativa oficial de la administración Trump, los padres de Alex Pretti acusaron, en un comunicado publicado por los medios estadounidenses, al gobierno de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo, “un ser con un gran corazón”. “Estamos desconsolados y también muy enojados”añadió la familia de la enfermera asesinada. “Alex claramente no está empuñando un arma cuando es atacado por los cobardes y asesinos matones de ICE de Trump. Sostiene su teléfono en su mano derecha y su mano izquierda vacía se levanta sobre su cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar al suelo”.volvió a decir su familia.









Sus familiares proporcionaron un retrato de Alex a la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP). Este hombre de 30 años, que vivía en Minneapolis y nació en el estado de Illinois, era un ciudadano estadounidense comprometido.





“Era muy sensible a la causa del pueblo y estaba profundamente molesto por lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo el país con ICE, como millones de otras personas”explicó su padre, Michael Pretti.







“Pensó que era terrible, ya sabes, secuestrar niños, arrestar a gente en la calle. Se preocupaba por esa gente y sabía que estaba mal, así que participó en las protestas”.





“Es una persona maravillosa, tiene un gran corazón”dijo a AP una de sus vecinas de Minneapolis, Sue Gitar, elogiando a un hombre siempre dispuesto a ayudar en caso de actos sospechosos o sospechas de fugas de gas en el vecindario.





“No hagas nada estúpido”





Alex Pretti había participado en las protestas que siguieron a la muerte de Renee Good, asesinada el 7 de enero por un agente de la policía de inmigración. Al igual que la joven, Alex Pretti no tenía antecedentes penales. Según su familia, nunca había tenido tratos con la policía, salvo algunas multas. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que Alex Pretti vivía en la ciudad, tenía licencia para portar armas y no era conocido por la policía. Quienes estaban cerca de él sabían que tenía armas y también sabían que estaba entrenado para disparar en un campo exclusivo.









Según su ex esposa, Rachel N. Canoun, Alex Pretti votó demócrata y ya había participado en manifestaciones en el pasado, como la contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd, en Minneapolis, en 2020. Según su testimonio, transmitido por “le Parisien”, Alex podría ser de los que gritan a los policías en medio de una manifestación, pero no lo imagina comportándose de manera físicamente agresiva.





Sus padres le habían pedido recientemente que tuviera cuidado durante una manifestación: “Tuvimos esta discusión con él hace unas dos semanas, ya sabes, le dijimos que protestara, pero que no hiciera contacto, que no hiciera nada estúpido, básicamente”.dijo Michael Pretti. “Y él dijo que lo sabía. Lo sabía. »





“Desafortunadamente, ya no estará presente para ver el impacto de sus acciones. (…) Su último pensamiento y su último gesto fue proteger a una mujer”continúa el comunicado de prensa de su familia, describiendo a Alex como “héroe”.





Sirviendo a los veteranos de Estados Unidos





Alex Pretti trabajaba como enfermera en una unidad de cuidados intensivos de un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.





Primero estudió en la Universidad de Minnesota, “biología, sociedad y medio ambiente”y comenzó a trabajar como investigador científico antes de regresar a la escuela para volver a capacitarse como enfermero, según su familia.









“Lo contratamos para reclutar participantes para nuestro ensayo clínico. Se convirtió en enfermero de cuidados intensivos; me encantó trabajar con él. Era una buena persona, alguien que vivía para ayudar a los demás”comentó en Bluesky Dimitri Drekonja, médico, jefe de enfermedades infecciosas del hospital de veteranos y profesor de medicina en la Universidad de Minnesota.







“Tenía un gran espíritu. Entre dos pacientes estábamos discutiendo nuestros planes de ir juntos a montar en bicicleta de montaña. Esto ya no será posible. »









“¿La idea de que este hombre servicial, sonriente y bromista sea etiquetado como terrorista? Es repugnante”todavía estaba indignado con ABC News.





Su sindicato, AFGE, indica en las redes que tiene “dedicó su vida a servir a los veteranos de Estados Unidos”.





En las redes sociales, un vídeo publicado por el hijo de un veterano atendido por Alex Pretti y en el que rinde homenaje a su padre tras su muerte en 2024, es ampliamente compartido por los estadounidenses que desean honrar al enfermero.









Palabras que resuenan particularmente hoy: “Hoy recordamos que la libertad tiene un precio. Debemos cultivarla, nutrirla, protegerla e incluso sacrificarnos por ella”declara en el vídeo, dando testimonio del amor por la libertad del treintañero.







“Nunca debemos olvidar y recordar siempre a nuestros hermanos y hermanas que sirvieron para que podamos disfrutar del regalo de la libertad. »





Deportista, “amante de la naturaleza”





Alex Pretti era un entusiasta de las actividades al aire libre al que le encantaba vivir aventuras con Joule, su perro, un Catahoula Leopard, que falleció recientemente.





“Era un amante de la naturaleza. Llevaba a su perro a todas partes. Amaba este país, pero odiaba lo que la gente le hacía”.testificó su madre, Susan Pretti.





Cuando era niño, Alex creció en Wisconsin, donde jugaba fútbol, ​​béisbol y corría en pista. Era explorador y también había cantado en un coro de niños.





Alex Jeffrey Pretti, todavía atlético de adulto, practicaba ciclismo competitivo y era un apasionado del aire libre.