En Burdeos, el incierto duelo entre el alcalde ecologista saliente Pierre Hurmic y el diputado macronista Thomas Cazenave

Drama en Burdeos en la carrera por la alcaldía. El outsider Philippe Dessertine, que había insistido durante semanas en su deseo de ir “hasta el final” elecciones, finalmente no presentó una lista para la segunda vuelta. Una retirada de última hora que cambia las cartas de la segunda vuelta en Burdeos: el candidato de derecha y de centro Thomas Cazenave podría recuperar los votos de Dessertine, aunque el alcalde ecologista saliente Pierre Hurmic, al frente de la primera vuelta, rechazó una alianza con LFI. ¿Podría finalmente cerrarse el paréntesis ecologista en la capital de la Gironda?

Se negó rotundamente a hacerlo… Y, sin embargo, Philippe Dessertine finalmente cedió y se retiró de la segunda ronda. El experto económico, habitual de la televisión, que quedó en tercera posición al final de la primera vuelta de las elecciones municipales, obtuvo el 20,20% de los votos emitidos. Un puntaje alto para una primera campaña política, que inicialmente había confirmado al candidato en su intención de permanecer en la segunda vuelta. Domingo nuevamente, el ex columnista del programa “C en el aire” aseguró al periódico “Sud Ouest” que podría “transformar el ensayo” el 22 de marzo.

Pero quien se presenta como un outsider político multiplica las sorpresas, ya que anunció su retirada el martes por la noche, durante una reunión pública prevista inicialmente en el marco de su campaña: “ “Este 20,2% es insuficiente (…). La victoria el próximo domingo no es posible”.

A pesar de esta observación, el académico clasificado como centro varios por la prefectura había hecho saber en France 3 que “Por supuesto, no habrá ninguna manifestación detrás de Thomas Cazenave, ni alianza política alguna”. Por ello, el martes por la noche, el candidato indicó que no había entrado “sin discusión, sin negociación, sin negociación”, mientras “estas negociaciones de dispositivos” participó en “Qué está corrompiendo a la sociedad francesa”. Por tanto, prefirió su retirada.

La retirada del candidato centrista se produce pocas horas después de la publicación de una columna de apoyo al ex ministro macronista de Cuentas Públicas, Thomas Cazenave, en la que todos los presidentes de los principales partidos de derecha y de centro, incluidos Gabriel Attal (Renacimiento), Bruno Retailleau (Les Républicains) y Edouard Phillipe (Horizons), escribieron que “la unidad es la clave de la victoria” en Burdeos, detrás del proyecto de Thomas Cazenave. ¿Deberíamos ver un vínculo causal allí? En absoluto, afirmó Philippe Dessertine, quien aseguró que este foro no “En absoluto” jugó en su decisión.

Aseguró que no había tenido “Hay que pedir permiso a cualquiera” pero aun así indicó que había sufrido “Presión amistosa y hostil” durante seis meses, porque el ” sistema ” no aprecio el candidatos fuera del sistema.

Suficiente para hacer reaccionar al alcalde ecologista saliente Pierre Hurmic, apoyado por los ecologistas, el PS y el PCF, que consideró en la retransmisión televisiva de “Sud-Ouest” que esta retirada “A última hora se produce un empobrecimiento del debate democrático”viendo detrás de estos “presiones” Y “golpes bajos”, un deseo de importar “La brutalidad y conflictividad del debate político parisino”.

Si Philippe Dessertine no llama oficialmente “no votar por nadie”la transferencia de votos a Thomas Cazenave es más que posible y el macronista está encantado.

Thomas Cazenave, que llegó a la primera vuelta a sólo dos puntos de Pierre Hurmic (27,68% frente a 25,58%), “Acogió con satisfacción la decisión de Philippe Dessertine” y llamó a sus votantes a comparar sus programas porque tienen “muchos puntos de convergencia”. El programa académico se centró en “orden en la calle” o el regreso del alumbrado público por la noche. Estas medidas resultan atractivas para los barrios ricos de la ciudad, un electorado también popular entre Thomas Cazenave.

El macronista había cortejado en gran medida al economista, queriendo hacer todo lo posible para “tener éxito en la reunión más grande”, y juzgando el “victoria segura” en caso de unir fuerzas con Philippe Dessertine.

Para el ecologista bordelés Pierre Hurmic, esta retirada extrema no augura nada bueno. Si bien al final de la primera vuelta se beneficia de una breve ventaja sobre Thomas Cazenave, el alcalde presentó una lista sin cambios, sin unir fuerzas con el LFI, para la segunda vuelta.

El único candidato cualificado de la izquierda, Pierre Hurmic, rechazó la mano tendida por el candidato del LFI, Nordine Raymond (9,4%), que terminó por debajo del 10%, necesario para mantener su posición. “Ante el riesgo de un retorno del derecho” Nordine Raymond, que dirigió la ciudad de 1947 a 2020, propuso una fusión. Demasiado poco para Pierre Hurmic, que invoca “la necesidad de claridad y coherencia con los votantes”. Su equipo aseguró el lunes que su lista será “el único capaz de bloquear la victoria del macronismo municipal”.

La retirada de Philippe Dessertine no tardó en provocar la reacción del candidato del LFI, que escribió en “La victoria de la derecha está asegurada” y sostiene a Pierre Hurmic “el único culpable”.

¿Se acabó la promesa verde en Burdeos? El antiguo bastión de Jacques Chaban-Delmas y luego Alain Juppé bien podría reencontrarse con sus amores pasados, ya que el 22 de marzo sólo se enfrentarán Pierre Hurmic y Thomas Cazenave. Es difícil prever todas las reservas de votos, pero el aplazamiento de las votaciones de Dessertine en la lista macronista podría bloquear el camino hacia la izquierda. Sobre todo porque la candidata de la Agrupación Nacional, Julie Rechagneux, quinta con el 7,02% de los votos, había estimado que su electorado “poroso” con la del economista, que sin embargo había rechazado su propuesta de alianza.

Sin embargo, la preocupación no abruma al candidato ecologista, que cree que la izquierda, que obtuvo el 45% de los votos en todas las listas, tiene reservas de votos. “La abstención fue mucho más fuerte en los cargos de izquierda que en los de derecha” en la primera ronda, dijo.