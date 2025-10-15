Consejo de Ministros, discursos, mociones de censura… La agenda de la semana llena de peligros para Lecornu





Es (de nuevo) una semana decisiva para el ejecutivo. Al día siguiente de su nombramiento, el gobierno de Lecornu II debe continuar con un primer consejo de ministros, la aprobación del presupuesto para 2026, crucial para el año próximo, y el examen de las mociones de censura. Un capítulo político denso que, al final, tiene un destino incierto para Sébastien Lecornu y sus nuevos ministros.





• Lunes: presentación de dos mociones de censura





Se habían comprometido a ello el domingo por la noche. En X, Marine Le Pen anunció, tras el nombramiento del gobierno, que esta última “será censurado por la Agrupación Nacional y nuestros aliados de la UDR”. El presidente del grupo RN en la Asamblea Nacional precisó que la presentación de una moción de censura se producirá el lunes por la mañana.









Una promesa de censura también compartida por Los rebeldes que afirman haber presentado también una moción de censura este lunes por la mañana. “ Lo firman diputados de ultramar, comunistas, ecologistas y todo el grupo rebelde. », afirmó, también en la red social, la presidenta del grupo LFI en el Palacio Borbón Mathilde Panot.









Una moción que los socialistas dijeron que firmarían en caso de que Sébastien Lecornu no anunciara, en su declaración de política general del martes, una suspensión de la reforma de las pensiones.





El examen de las mociones de censura sólo podrá tener lugar 48 horas después de su presentación. Estos serán examinados el miércoles 15 o jueves 16 de octubre.









• Lunes por la tarde: entregas de sobriedad y reuniones de trabajo





Esta vez, nada de discursos ni ceremonias a bombo y platillo… O casi. Matignon pidió que la transferencia de poder entre los ministros dimitidos y los ministros en servicio se realice de forma sobria, sin prensa ni invitados, el lunes, entre las 11.00 y las 14.00 horas. Una instrucción en manos de ex ministros, a excepción de Bruno Retailleau. “¡No iba a irme como un ladrón!” »declaró a la prensa el ex ministro del Interior, antes de confiar la plaza Beauvau a Laurent Nuñez, prefecto de policía de París.





Traspasos que precedieron a una primera reunión de ministros en Matignon, de las 14.30 a las 14.30 horas. Con un único lema: la presentación del presupuesto 2026. A falta de un Consejo de Ministros el lunes, el procedimiento clásico prevé que la presentación de un presupuesto no pueda tener lugar, a pesar del plazo que permite al Parlamento disponer de 70 días para examinarlo, fijado para el 13 de octubre.





Sin embargo, Sébastien Lecornu tiene un apoyo: el artículo 28 de la Constitución. En efecto, “ el Primer Ministro, previa consulta al presidente de la asamblea interesada o a la mayoría de los miembros de cada asamblea, podrá decidir celebrar días de sesiones adicionales » y así poder cumplir con el plazo.





• Martes por la mañana: primer consejo de ministros y presupuesto para 2026





Sin duda, el martes 14 de octubre será un salto al vacío para Sébastien Lecornu y sus tropas. Por la mañana se celebrará su primer consejo de ministros en el Elíseo. Si bien doce ministros del gobierno Lecornu I fueron reelegidos, esta segunda versión tiene caras nuevas, especialmente de la sociedad civil, como el presidente de la SNCF, Jean-Pierre Farandou en el Ministerio de Trabajo, o Monique Barbut, ex presidenta de la asociación de defensa del medio ambiente WWF en la Transición Ecológica.









Una reunión con mucho en juego, ya que los ministros deben validar el proyecto de ley de finanzas (PLF) y el proyecto de ley de financiación de la seguridad social (PLFSS) antes de su presentación al Parlamento, con la promesa de un objetivo de déficit inferior al 5%, anunció en RTL la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.





El presupuesto debe presentarse rápidamente al Parlamento para cumplir los plazos. La Asamblea Nacional y el Senado tienen 70 días para examinar y adoptar el PLF y 50 días para el PLFSS. Una vez adoptado por el Parlamento, el presupuesto pasa a manos del Consejo Constitucional, que tiene ocho días para pronunciarse. Si el tiempo es más que ajustado, el gobierno espera que el presupuesto sea promulgado como exige la Constitución, antes del 31 de diciembre, sin recurrir a una ley especial que congelaría los gastos estatales, como el año pasado.





• Martes por la tarde: declaración de política general





Sébastien Lecornu estará en la Asamblea Nacional para su gran oral: su declaración de política general (DPG). Una novedad para el Primer Ministro, que dimitió antes de poder dirigirse al Parlamento. Una DPG que pronunciará a las 15.00 horas. en el hemiciclo, mientras otro miembro del Gobierno leerá la misma declaración en el Senado. Un discurso que permitirá al Primer Ministro presentar las principales orientaciones políticas de su programa de gobierno, así como las principales reformas que pretende introducir.





Una declaración de política general que será examinada de cerca por los socialistas. En caso de no suspensión de la reforma de las pensiones o de imposición de activos elevados, el partido rosa presentará su “ propia moción de censura », afirmó el lunes en Franceinfo Dieynaba Diop, diputado por Yvelines y portavoz del Partido Socialista. Este último no precisó si el PS votará o no sobre las mociones de censura presentadas por los rebeldes o por la Agrupación Nacional.





• A partir del miércoles: examen de las mociones de censura





La fecha aún está por confirmar, pero tras el plazo obligatorio de 48 horas entre la presentación de una moción de censura y su examen, las mociones de censura de La France insoumise y de la Rassemblement National podrán examinarse a partir del miércoles 15 de octubre.





Para ser adoptada, una moción de censura debe obtener la mayoría absoluta de los diputados, es decir, 289 votos. Si los votos se unen, el segundo gobierno de Sébastien Lecornu caerá, apenas tres días después de su nombramiento. Invitado al programa matutino TF1 del lunes 13 de octubre, el presidente del RN Jordan Bardella anunció que su partido votaría por el propuesto por los rebeldes.









Si el gobierno sobrevive para entonces, sus distintos ministros podrán seguir trabajando en sus diferentes carteras y comenzarán sus viajes. Pero para algunos, los miembros del gobierno ya están amenazados. Invitado al programa matutino France-Inter, Jean-Luc Mélenchon, líder de los rebeldes, predijo que el gobierno “ obviamente caerá », creyendo que los socialistas iban a votar la moción de censura presentada por LFI.