Publicado el



20 de enero de 2025 a las 7:00 a.m. actualizado el



20 de enero de 2025 a las 11:35

A partir de este lunes 20 de enero, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” suspende sus publicaciones en la red social X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk, que ya no permite las condiciones para un debate público tranquilo.





“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” ya no está activo en X a partir de hoy, lunes 20 de enero. Tras conversaciones con la redacción y de acuerdo con la oficina de la Société des Édacteurs, hemos decidido suspender toda publicación en nuestra cuenta general Le TV BUS Canal de comunicación urbana, así como en todas las cuentas asociadas (BibliObs, Rue89, TéléObs, Les Trends in Nuevas Obs y Nuevas Obs Eco). Esta suspensión de actividad, que afecta a nuestras cuentas colectivas, no vincula individualmente a los periodistas de “New Obs”.









Por naturaleza, no es fácil para un colectivo de periodistas abandonar una red social que se ha convertido, a lo largo de los años, en el ágora del debate global y en el principal canal de expresión de los actores públicos en Francia. Pero Twitter, rebautizada como X tras su adquisición por parte de Elon Musk en 2022, ya no es una “simple” red social, sino que ha cambiado profundamente su naturaleza. Bajo el liderazgo del magnate tecnológico, pasó de ser un espacio público que ya era problemático en muchos aspectos a una plataforma que promueve deliberadamente la desinformación, el odio en línea y el acoso cibernético. Los últimos meses han completado su transformación: al involucrarse en la campaña de Donald Trump y luego al unirse a su administración, Elon Musk ha hecho de X una poderosa herramienta de propaganda, al servicio de la difusión y la toma del poder de las ideas reaccionarias en el mundo.





Por ello “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” ha decidido unirse, este 20 de enero, día de la toma de posesión de Donald Trump, al movimiento de salida de X que está comprometido a nivel nacional e internacional. Al suspender todas las publicaciones en nuestra cuenta, respetamos nuestros valores históricos, que abogan por el respeto a todos y el rechazo del odio en todas sus formas. En un mundo cada vez más fracturado, ahora es nuestro deber, como medios de comunicación, no apoyar una plataforma que no imponga las condiciones mínimas para un debate abierto y pluralista. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” sigue presente en otras redes sociales y, en particular, en BlueSky, donde invitamos a nuestros suscriptores de X a unirse a nosotros.